Rumbo a la extinción

En 1975, año en que muere Franco, el número de nacimientos en España duplicaba al de fallecimientos. A partir de ahí comienza una caída en picado del número de nacimientos, al tiempo que crece moderadamente la cifra de fallecimientos. Esta inercia se mantiene hasta el año 1996, fin de la era socialista de Felipe González, momento en el que la cifra de nacimientos y la de fallecimientos se iguala.

A partir de 1996, tras la entrada de José María Aznar, el número de nacimientos se disparó imparable hasta 2008, año en el que estalló la crisis económica siendo presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. A partir de ese momento, el número de nacimientos cae nuevamente en picado, al tiempo que crece inquietantemente el número de fallecimientos. Como curiosidad, el número de muertos por suicidio en aquellos años, superó con creces a los fallecimientos por accidente de tráfico. ¡El efecto ZP!

En 2011, el último año de gobierno de Zapatero, se iguala la cifra de nacimientos con la de fallecimientos. En 2015, siendo presidente del gobierno Mariano Rajoy, ya fallecen en España más personas de las que nacen; y es que la presión fiscal del ´sacamantecas´ con cartera, que tuvimos, no animaba mucho a tener hijos. Desde entonces la diferencia va en aumento hasta 2019, año anterior al comienzo de la pandemia, en el que hay 175.429 nacimientos, frente a 219.350 fallecimientos.

En 2023, bajo el gobierno de Pedro Sánchez, fallecieron 1.806 personas por accidentes de tráfico, frente a 4.116 personas muertas por suicidio. Un suicidio cada dos horas y cuarto; 11 muertos por suicidio al día. La mayor cifra de suicidios en España desde que existen registros históricos. ¡Un récord más! ¡Como un cohete! Y eso sin contar con el ‘trilerismo’ oficial a la hora de contabilizar el número real de suicidios, ya que aquellos que fallecen en el hospital, a resultas de haber intentado quitarse la vida, no cuentan como suicidio, sino como paro cardiaco, u otro eufemismo que cuadre con el relato oficial.

Vista esta cifra con perspectiva de género’, vemos que, de los 3.941 suicidios habidos en 2021, 1.011 fueron mujeres, y 2.930, hombres. ¡Muy revelador! También, puestos ya, sería curioso conocer el porcentaje de autónomos que se han quitado la vida, versus funcionarios que lo hayan hecho.

Lo aquí expuesto, no es relato, sino datos para la reflexión. Que cada cual haga la suya, pero en voz baja, no sea que alguien les oiga y les practique una ´delación´ por apología; que es como una ‘felación’, pero con mordisco y sin final feliz.

En cuanto al alarmante incremento, en los últimos años, de suicidios en España, posiblemente sea porque del mensaje subliminal de la Agenda 2030, que vaticina que para el 2030: 1º No tendremos nada nuestro; 2º Comeremos gusanos; 3º Seremos muy felices; han calado los dos primeros puntos, pero nadie se ha creído el último.

Qué falta de fe en Su Sanchidad, el Supremo Líder, bello como el ángel caído, y Gran Hermano de su hermano.

Menos mal que para paliar la falta de nuevos españoles, han implantado una política de puertas abiertas, con cóctel de bienvenida, a esos que fuman, pero nunca llevan tabaco.