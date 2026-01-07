Volver a comenzar

Allí

Siete fueron las veces que he nacido y siete las veces que he muerto, y por segunda vez hoy puedo mirarte: Guerrero entre guerreros; poeta entre poetas; monarca sobre todos los monarcas, y un hombre desnudo entre los amigos, compañeros vagabundos que caminan a la orilla de los caminos [Kahlil Gibran, 1918].

Al poeta libanés Kahlil Gibran, no solo lo he leído, sino que me he dejado contaminar, sin la mínima aprensión, por su mística locura.

Como si un servidor, en sus demencias escapistas, no estuviese ya lo suficientemente perturbado, como para meter más desvarío a su alma…; a su inquieto espíritu, en su lucha por escapar de este mundo, sin volver la vista atrás, a la búsqueda de nuevos cielos que explorar, nuevas muertes que vivir, nuevas vidas que morir; nuevas fronteras que traspasar; allí donde cada vez la memoria se borra, para volver de nuevo a comenzar.

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

