1. Introducción

Europa fue durante décadas un referente global de estabilidad, democracia y prosperidad. La Unión Europea era un actor político autónomo en política exterior, un garante de reglas económicas y comerciales, y un referente en derechos civiles. Su influencia global no dependía de armas o coerción militar, sino de su capacidad de decidir, mediar y negociar.

Hoy, esa imagen se ha erosionado de forma dramática: Europa ya no define intereses propios, actúa de manera contradictoria y está desconectada de sus ciudadanos. Este cuaderno analiza cómo decisiones políticas concretas, errores estratégicos acumulados y contradicciones internas han llevado a la pérdida de credibilidad.

2. Europa deja de decidir

Europa ha abandonado la formulación de objetivos estratégicos propios. En política exterior, sanciones, seguridad y energía, la UE se limita a aplicar directrices externas, principalmente de Washington, actuando como ejecutor.

Consecuencia inmediata: ausencia en las negociaciones clave.

Consecuencia a largo plazo: pérdida de percepción como actor autónomo y fiable.

Esta subordinación es elegida, no impuesta; refleja la decisión de priorizar alineamiento con EE. UU. sobre autonomía estratégica.

3. Rusia y la incoherencia política

La política europea frente a Rusia es un ejemplo de incoherencia:

Bruselas condena dependencia energética y llama a boicot.

Europa sigue importando gas, petróleo y electricidad rusa, mediante intermediarios, a mayor coste.

Cita relevante: Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE. UU.: “Europa compra petróleo a Rusia y libra una guerra contra sí misma”.

Importaciones europeas de energía rusa directa vs. indirecta 2022-2025 (barras comparativas)

Año Directa (millones de barriles) Indirecta (millones de barriles) 2022 50 30 2023 40 35 2024 30 40 2025 25 45

4. Alemania y el error estratégico energético

Alemania, motor económico europeo, se apoyó en tres pilares fundamentales:

Tecnología avanzada

Exportaciones competitivas

Energía asequible, principalmente rusa

El cierre de centrales nucleares y la transición energética costosa ha generado:

Precios energéticos exorbitantes

Pérdida de competitividad industrial

Necesidad de subsidios permanentes

Cita relevante: Canciller alemán Merz: “Estamos llevando a cabo la transición energética más costosa del mundo”.

Evolución del precio de la electricidad en Alemania vs. Europa 2020-2025 (€/MWh)

Año Alemania Media UE 2020 50 45 2021 55 46 2022 70 50 2023 90 55 2024 120 60 2025 150 65

5. Energía cara, industria débil

La UE ha transformado la política energética en un instrumento ideológico. La autolimitación económica ha debilitado la industria:

Desindustrialización progresiva

Fuga de empleo cualificado

Dependencia externa creciente

El error estratégico consiste en confundir objetivos ambientales con debilitación económica autoimpuesta.

6. Ucrania y la palabra rota

Los Acuerdos de Minsk y su incumplimiento ilustran la pérdida de credibilidad europea:

Alemania y Francia los consideraron “trucos dilatorios” del Kremlin.

La diplomacia europea quedó desacreditada; un mediador que admite incumplimiento voluntario pierde legitimidad.

La exclusión de Europa en negociaciones posteriores no es un castigo externo, sino consecuencia de su propio comportamiento.

6.1 Discurso de J. D. Vance en Múnich (14 de febrero de 2025)

El discurso del vicepresidente estadounidense J. D. Vance durante la Conferencia de Seguridad de Múnich destaca problemas estructurales de la UE:

Retroceso de valores democráticos y miedo al voto ciudadano.

Cancelación de elecciones en Rumania y amenazas similares en Alemania.

Criminalización de opiniones minoritarias y control sobre redes sociales.

Migración masiva y desconexión con las preocupaciones de los ciudadanos.

Vance enfatizó que la legitimidad democrática se fortalece permitiendo que los ciudadanos expresen sus opiniones y participen plenamente, en lugar de censurarlas o ignorarlas.

7. Democracia gestionada y miedo al voto

El patrón europeo actual refleja un temor a la voz ciudadana y un control excesivo sobre la política interna:

Cancelación de elecciones y exclusión de partidos populistas.

Criminalización de opiniones minoritarias y de acciones de conciencia pacífica.

Intervención judicial y policial sobre el contenido de redes sociales.

Ejemplo: Adam Smith Conner, fisioterapeuta y veterano del ejército, fue sancionado en Reino Unido por rezar en silencio cerca de un centro de abortos, bajo la Ley de Zonas de Contención. Este caso evidencia cómo la legislación y la policía limitan derechos fundamentales por razones ideológicas.

Europa teme a sus ciudadanos y protege la democracia solo cuando produce resultados convenientes. La legitimidad se erosiona cuando los gobernantes controlan la opinión y el voto en lugar de aceptarlos.

8. Migración y desconexión social

La política migratoria ha ampliado la brecha entre gobernantes y gobernados:

La entrada de inmigrantes no comunitarios se duplicó entre 2021 y 2022.

Los costes sociales y económicos recaen sobre la población local.

Las respuestas institucionales tienden a estigmatizar al electorado crítico en lugar de ajustar políticas.

Migrantes no comunitarios en la UE 2010-2025 (millones)

Año Migrantes 2010 5 2015 7 2020 9 2021 10 2022 20 2023 22 2024 24 2025 26

El descontento ciudadano se refleja en votaciones como el Brexit y el ascenso de líderes populistas que prometen controlar la migración, mostrando la desconexión entre la gestión institucional y la voluntad popular.

9. Europa contra sí misma

Errores estratégicos y contradicciones internas han generado un colapso de coherencia política:

Sanción de su propia economía mientras depende de la sancionada.

Debilitamiento industrial con subsidios artificiales.

Erosión de la cohesión social.

Desconfianza hacia sus propios ciudadanos.

Europa no ha sido derrotada desde fuera; se ha debilitado por decisiones propias, transformando la percepción internacional de un actor confiable a un bloque impredecible y autodestructivo.

Conclusión y aparato crítico

10. Conclusión

Europa ha perdido credibilidad porque ha renunciado a comportarse como un actor político racional. Mientras no recupere:

Respeto efectivo por el voto.

Libertad de expresión real.

Pragmatismo económico y energético.

Capacidad de definir intereses propios.

seguirá siendo percibida como un bloque que proclama valores pero teme someterlos a prueba de sus ciudadanos.

11. Aparato crítico

Notas explicativas

La subordinación europea a Estados Unidos es una decisión consciente de alineamiento político, no una imposición externa. Datos de Eurostat y Agencia Internacional de la Energía (2024-2025): importaciones indirectas de energía rusa. Cronología de Acuerdos de Minsk (2014-2022) y declaraciones de Alemania y Francia sobre su implementación. Casos de derechos civiles y censura digital en Reino Unido y Suecia, incluyendo la penalización de acciones de conciencia pacífica.

Cronología resumida