Rafael López Charques: «Secretismo»

Es lo que desde hace tiempo se está estilando en nuestro país, por parte de nuestros, por desgracia, dirigentes.

Cada vez sabemos menos de la verdad de lo que pasa en todos los ámbitos, Si nos fiamos de lo que nos dicen, grave error, no debemos preocuparnos por nada. Somos una nación ejemplar en la que reina la justicia y hay oportunidades para todos, ¿se lo creen?

Nosotros no, desde luego. Es más, estamos comprobando que cada vez nos imponen más el secretismo.

Tenemos, por ejemplo, reuniones de dirigentes de partidos políticos, del gobierno y la oposición a puerta cerrada, de las que solo sabemos eso, que se han reunido, y si acaso el acuerdo que han adoptado. En nuestra opinión, esas reuniones deberían tenerlas en el Congreso de Diputados, con luz y taquígrafos, que para algo existe, Así todos nos podríamos enterar de las opiniones de unos y otros, en que ha cedido cada uno para llegar al acuerdo, y si el mismo acuerdo podría haber sido más beneficio para los ciudadanos, no simplemente para ellos.,

Creemos, sin lugar a dudas, que las cosas no deberían ser así. Los ciudadanos tenemos perfecto derecho a enterarnos de la verdad de todo lo que pasa. Los políticos están a nuestro servicio, y no al revés. ¿No dicen que son servidores públicos? Pues que actúan como tales.

Sin embargo se comportan como miembros de un grupo privilegiado que no tiene que rendir cuentas a nadie. Están muy equivocados.

Es más, como habrán podido deducir, afirmamos que al secretismo les suman la indiferencia., y así no vamos a ninguna parte.

Queremos saber lo que de verdad ocurre en nuestro país. No levantarnos todos los días esperando a ver que nos dicen, que nueva gran idea nos regalan.

La consecuencia de lo dicho es la creciente desconfianza que tenemos los ciudadanos en nuestros políticos, lo lleva a la disolución del país, a que se convierta en un territorio en el que cada habitante se preocupe únicamente de sí mismo.

Como pueden comprender lo dicho no puede pasar, y está en nuestras manos el evitarlo.

Somos un país desde hace varios siglos, que como hemos dicho en varias ocasiones, hemos sido la envidia del mundo ya ahora ¿qué somos?

Por desgracia nos tememos que las cosas sigan así, incluso se agudicen. Nosotros seguiremos con nuestros planteamientos, siempre que nos dejen, lo cual sinceramente dudamos.

Ya ha habido miembros del gobierno que nos han dicho que debemos fiarnos tan solo de lo que dice la prensa oficial, en otras palabras, de lo que dicen ellos. Si les hacemos caso lo más probable es que nuca nos enteremos de nada.

En nuestro país han pasado desde hace unos años cosas curiosas e incomprensibles,

De las que todavía estamos esperando saber que pasó en realidad, como pasó, las acusas y orígenes, etc., peo seguimos esperando. No digamos ya de los responsables

El secretismo no conduce a nada bueno, solo a poder manejar mejor a la gente por parte de algunos. Debemos, por lo tanto, rebelarnos ante el mismo, exigir que desaparezca

Si nos hacen caso, cosa muy probable, tenemos el perfecto derecho de hacerlo desaparecer nosotros, por un método o por otro., pues tenemos un incuestionable o derecho y necesidad de saber lo que en realidad pasa.