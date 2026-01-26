Víctor Entrialgo: «Más allá de la intención»

Concurre preterintencionalidad, según el derecho penal, cuando el autor de un hecho persigue cometer un delito pero produce un resultado más grave y distinto del que pretendía.

¿Qué pretendía esta gente? ¿Buscaban forrarse o financiarse con el Ministerio? ¿Estaba esa idea en el propósito inicial o surgió sobre la marcha, mientras dormían?

¿Por qué el presidente del Gobierno y secretario general del partido confió el Ministerio de Transportes, Infraestructuras y Movilidad a su núcleo duro, a sus más próximos, la banda del Peugeot, «una banda de ladrones y macarras», según palabras del Alfonso Guerra, siendo el que reparte un sinfín de posibles adjudicaciones por parte de empresas del Estado Adif, Aena, etc…aunque tengan en parte capital privado?

Ábalos, Koldo, Cerdán, Pardo de Vera, parientes, allegados, término ampliado luego a prostitutas y acto seguido, para barrer y limpiar, Oscar Puente, otro portero de discoteca frustrado que dedica su tiempo a la burla y el matonismo en las redes en lugar de gestionar? ¿Existió pues por parte de quien los colocó en el Ministerio complicidad o sólo culpa in eligendo o in vigilando?

Convengamos en que los autores de tantas chapuzas no tenían intención de causar la gravedad final de sus hechos, pero su osadía, altanería y contumacia, su desprecio a la Nación los ha dado por buenos, ya sea por intereses personales, políticos y económicos como Illa con la pandemia, Robles con la Dana, Marlaska con la guardia civil en Barbate o Puente con los incendios.

El presidente y sus felpudos, que siguen aferrados al carro que cubre su ignominia, buscaban el poder y eventualmente la corrupción pero con sus imprudencias, delitos y negligencias han excarcelado peligrosos delincuentes sexuales, amnistiado golpistas, pactado con los administradores del terrorismo y ocasionado o contribuido a ocasionar la muerte de 237 personas en la Dana de Valencia y 45 personas en Adamuz. ¡Y no se sienten responsables de nada!

A la pregunta de si se siente con capacidad para seguir en el cargo y continuar como ministro, con lo que estamos viendo, Puente, que conoce la razón de su cargo, la ilegitimidad de su ministerio y la irresponsabilidad de su ser político ha respondido con un elocuente: «Absolutamente».

Escuchándole y viéndole echarse hacia adelante con sus bulos y mentiras ante otro dramático momento cumbre en el largo historial de sus desafueros, no hace falta mucho para concluir lo que el cínico Sanchez le ha dicho: «¡Ni te muevas!, porque si no aguantas tú, ésto se viene abajo». ¡No ha dimitido nadie!

El presidente demacrado y con los juicios parentales a la vuelta de la esquina, ha eliminado de la vida pública la autocrítica y el concepto de responsabilidad política mientras intentar borra la penal y gana tiempo para decidir por donde salir, si por la andaluzas o por las anticipadas.

La deficiencia no ha dado la cara, dice el ministro Puente, aunque lo que les sobra a estos inmorales es cara, la de cemento que con sus chapuzas, desviaciones de poder permanentes, delitos, negligencias o imprudencias temerarias han dejado morir ya a tanta gente, en ocasiones incluso por cálculo político.

El sanchismo parece un concurso trágico de delitos o de chapuzas. Pero existe preterintencionalidad cuando el delito producido es distinto al planeado, usualmente más grave. Así por ejemplo, cuando concurre corrupción, desvío y dilapidación de millones de fondos públicos en chiringuitos para comprar el poder, y con olvido de sus consecuencias que puede producir todo eso, más allá de la intención, se produce un resultado de muerte.