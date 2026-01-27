Amor

Aprender a volar

Amar

El vuelo del condor
El vuelo del condor. PD
Es difícil avanzar un pie hacia el amor y al mismo tiempo mantener el otro en el suelo.

Porque el amor, como el cielo y el abismo, no entiende de tibiezas; así, no amar completamente, no es amar; todo lo más, desear…; soñar y, al despertar, llorar.

Porque el amor es vuelo o caída; pero eso nunca lo sabrás mientras no des un paso adelante, para caer o volar; para destrozarte el corazón, o para encontrar por fin aquel cielo que nunca supiste hallar.

Querer o amar; caer o volar.

¡El amor! No saber nunca si vas a caer o a volar; si vas a ser estrella…, o te vas a estrellar.

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

