Aprender a volar

Es difícil avanzar un pie hacia el amor y al mismo tiempo mantener el otro en el suelo.
Porque el amor, como el cielo y el abismo, no entiende de tibiezas; así, no amar completamente, no es amar; todo lo más, desear…; soñar y, al despertar, llorar.
Porque el amor es vuelo o caída; pero eso nunca lo sabrás mientras no des un paso adelante, para caer o volar; para destrozarte el corazón, o para encontrar por fin aquel cielo que nunca supiste hallar.
Querer o amar; caer o volar.
¡El amor! No saber nunca si vas a caer o a volar; si vas a ser estrella…, o te vas a estrellar.