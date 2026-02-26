Sebastián Urbina: «La Mentalidad Totalitaria»

Évole, Santaolalla, Pablo Iglesias y García Montero piden «reformas legales» para «parar los pies a la extrema derecha». Periodistas, actores y profesores llaman a «parar los pies» a la «extrema derecha» y afirman que se les está «expulsando del espacio público». (Libertad Digital)

‘Hay que parar los pies a la extrema derecha’. Imagine que varios periodistas, actores y profesores conservadores, manifestaran públicamente: ‘Hay que parar los pies a la extrema izquierda’.

Sería un escándalo. La mayoría de los medios de comunicación, que son, además, de manipulación, condenarían sin paliativos esta expresión de intolerancia antidemocrática. ¡Es vergonzoso!

Sin embargo ‘Parar los pies a la extrema derecha no produce sarpullidos, ni explosiones de indignación. Esto quiere decir varias cosas.

Que, todavía hoy en España, la culturilla dominante es de izquierdas. Sea lo que sea ‘ser de izquierdas’. Recordemos que, en España, se proclaman de izquierdas, sin ningún rubor: Rufián, Otegi, Abalos, Koldo, Cerdán….

Y, recientemente, como buenos sinvergüenzas de izquierdas, Rufián Santaolalla, y E. Delgado (con el puño en alto), dicen que lo que viene es salvaje… Vienen ilegalizaciones, encarcelamientos, un sufrimiento social terrible. (ElDebate) Resumen. Sólo pueden mandar ellos. ¡Socorro, la ultraderecha!

El Parlamento europeo, en una resolución de septiembre de 2019, condenó las manifestaciones de ideologías totalitarias, equiparando el nazismo y el estalinismo (comunismo) por sus crímenes.

Sin embargo, el gobierno del socialista Pedro Sánchez, tuvo como vicepresidente (en los años 2020, y 2021) al comunista Pablo Iglesias. Además de Yolanda ¿Algún escándalo? Nada de nada. Propio de una sociedad políticamente analfabeta que, tal vez, prefiera una dictadura de izquierdas, antes que una democracia.

‘Pablo Iglesias, empresario, periodista y político, ha aprovechado su altavoz en TVE para decir que, si por él fuera, ilegalizaría al Partido Popular junto con Vox’. (The Objective)

O sea, partido único, el mío. Es lo que hacen los comunistas. ¿Escándalo? Ninguno.

Évole, el amigo de Otegi. Évole entrevistó en 2016 al etarra Otegi para blanquearle: no le rebatió ni una de sus mentiras. (OkDiario)

¿Quién es Otegi? 19 de febrero de 1979. Arnaldo Otegi, de 19 años, participa en el secuestro del directivo de Michelin Luis Abaitua. Desde 1977, Otegi pertenecía a ETA Político-militar, una rama de la organización terrorista que constituía el brazo armado de Euskadiko Ezkerra. (Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo).

Recapitulemos. Una chusma totalitaria, entre los que están Évole, Otegi, Pablo Iglesias, Rufián…, exige ‘parar los pies’ a la ‘extrema derecha’. Los defensores del ‘cordón sanitario’ se hacen las víctimas. ¡Son basura!¡Y les votan!

Dado que Pablo Iglesias dijo que ilegalizaría al Partido Popular y a Vox, no hay duda que ‘parar los pies a la ‘extrema derecha’ supone ilegalizar a PP y Vox. De momento. ¿Por qué ‘de momento’?

La chusma totalitaria, como la anteriormente citada, utiliza expresiones vagas (como ‘extrema derecha’ y otras) para que ellos puedan decidir a su gusto. Parecido al ‘Ministerio de la Verdad’ de los regímenes comunistas. Ellos deciden lo que es la verdad.

Ahora, Pedro Sánchez (un gánster, según la autorizada opinión del catedrático de Ciencias Políticas, Elorza) quiere hacer algo parecido. El mentiroso/corrupto presidente, está cansado de tantos bulos de la fachosfera, y quiere poner remedio. Parecido al ‘Ministerio de la Verdad’. O sea, comunismo. Concretando. ¿Quién es ‘extrema derecha’? El que yo diga.

¿Qué sucedería con los articulistas, escritores, etcétera? La autocensura. Mejor no digo esto por si las autoridades deciden que es ‘un bulo de la fachosfera’. El resultado final es el típico de los regímenes totalitarios. La desaparición de toda crítica independiente. El siguiente paso es el terror. Psicológico y físico.

Solamente se aceptan las críticas que tienen el beneplácito de las autoridades. ¡Qué no se diga que no hay libertad de expresión!

‘El Gobierno legalizará a 3,5 millones de inmigrantes gracias a la regularización masiva y a la Ley de Memoria’. (El Debate). El que les vote es un imbécil. O socialista.

El gimoteo progresista dice que la ‘extrema derecha’ les está desplazando (a Évole, Otegi, Pablo Iglesias, Rufián, etcétera) del espacio público. No tienen vergüenza. La mayoría de los medios son progres.

Hay algo mucho más insoportable e irritante que sufrir a esta secta mafiosa dirigida por un gánster. Que haya millones de siervos aborregados que les votan. Este es el gran problema para la supervivencia de la democracia y de España.

Última Hora. El número 1 de la policía, acusado de violación de una subordinada. (OkDiario) ‘Somos la izquierda’. Y el feminismo del régimen, boca cerrada.