Amor

Mi fe no es grande

¡Dios, no tu fe!

Salto, Clima, Naturaleza, Fe
Salto, Clima, Naturaleza, Fe. PD
Archivado en: Columnistas



Muchos se plantean la fe como un objetivo final, tras el cual todo se ha cumplido y puedes relajarte diciendo aquí paz y allá gloria.

Pero no es así, porque la fe no es más que el principio; la iniciación en un camino de iluminación, crecimiento y descubrimiento interior del único amor que no falla ni defrauda; el amor que no solo no teme al dolor, sino que lo devora y crece en él.

Y con el correr de los años vas sintiendo, y oyendo decir a los demás, lo grande que es tu fe; y tú te lo crees, hasta que un día descubres que tu fe no es grande; que nunca lo fue.

Y es ese día cuando descubres que lo único que siempre fue y es grande, es tu Dios… ¡Dios, no tu fe!

Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

