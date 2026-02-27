Victor Entrialgo: «Una mierda de país»

Pedro Sanchez ha traído la ruina y la maldición a este país. Después de los logros de la Transición el que no lo vea que vaya al oftalmólogo, a los libros o a confesarse a la Iglesia o al cuartelillo de la Guardia civil, como prefiera.

Por supuesto que aquí siempre ha habido golfos y piratas pero ¿cómo se puede tener al frente de un país a un provocador surgido de una sauna cuya contable financió su ascenso y cuyas escuchas sirvieron para lograr esbirros, hacer nombramientos y secuestrar instituciones empleando el botox y una esencia de cátedra para tapar el olor y el desdoro del pasado?

¿Qué pueblo o sistema puede permitir que siga al frente un señor carne de presidio que, rodeado judicialmente, huye hacia delante maquillado como un vampiro dándose cabezazos contra la pared? Un individuo que al mismo tiempo que anuncia que se va a presentar a las elecciones, en el colmo de la abyección y la inmoralidad, filtra que tiene una enfermedad coronaria. El mismo que agotado Franco y el Valle de los caídos, sin aclarar cientos de asesinatos de ETA, desclasifica no sé qué papeles de un 23F que se hizo sin papeles hace cuarenta años y se venga del desprecio de Felipe Gonzalez mientras tiene su Peugeot aparcado en Soto del Real. El mismo que despues de lo sucedido el 11M vuelve a retirar las pruebas del tren, regulariza por Decreto millones de inmigrantes para contrarrestar desastres electorales y se niega a facilitar a la autoridad el domicilio de su hermano para ser notificado o entregar el pasaporte de su mujer? ¿Y alguien se atreve a hablar, en los telediarios de este país, de Estado derecho y todas esas zarandajas?

Aquí no hay más que una gran conspiración de Pedro Sanchez, un ser que no puede ser desclasificado porque no admite clasificación. ¿Cómo se puede clasificar a quien pone al frente del país a peleles cogidos por sus partes o servicios prestados, o a la Yoli, la primera mascota que ha llegado a ministro que nadie me quita que tienen que haberla puesto ahí por una apuesta, como el resto de Therians, o una Farruquito que cuando llegan las elecciones habla de los idiomas andaluces sin conocer el suyo más que para la maldad, con las administraciones petadas de enchufados ineficaces, mientras igual que hace siglos, Mariano Barbacid tiene que mendigar para sus descubrimientos. Todo mientras repiten la palabra ultraderecha y sostienen su gobierno en cinco diputados de ETA.

¿Cómo va a haber una Constitución que permita lo que no ocurre en ningún otro lado, donde no se sabe si están más desesperados los inquilinos o los propietarios, los jóvenes no tienen vivienda ni futuro, protestan en las calles ganaderos, médicos y policías, el Ibex 35 y los sindicatos comprados y desaparecidos y las cotorras de la ultraizquierda se pelean por las migajas del festín, mientras el país duerme anestesiado con la adormidera del fútbol, lleno de catedráticos en los medios, en lugar de en la calle, y así vamos de Var en Bar donde no cabe un tonto más porque los meten a todos en televisión, donde los mismos empleados de cadena gritan noticias de miedo, o frikigraciosos y choninfluencers hablan «sin contexto» lo mismo de medicina que de política internacional, anuncian laca para el pelo o se reparten los premios. Un país donde despues de verlo con bótox y traje que no le abrocha, sólo nos queda ver en el poder a un hortera de nombre Rufián con el pañuelo de cuatro nudos, los zapatos de puntera y los tacones que llevaba cuando llegó disfrazado de Toni Leblanc.

¿En esto ha quedado las Españas, las de Isabel y Fernando, el almirante Colón, Carlos V, Felipe II, la Armada Invencible, el Gran Capitán, Blas de Lezo, Daoiz y Velarde, el 2 de Mayo, el liberalismo, el krausismo, Velazquez y Goya, Ramon y Cajal, Ortega, Marañón o Julián Marías? ¿Para acabar en manos de esta chusma?

No sé si serán los ganaderos, los agricultores, los médicos, los inquilinos, los propietarios okupados, los autónomos, los investigadores, las víctimas de sus negligencias o todos juntos los que iniciarán la marcha final provocada por tanta ignominia.

Ante la infamia a la que estamos asistiendo sólo resta saber con la ayuda y la disculpa del estimado lector, si este insensato nos conduce hacia el abismo por una psicopatía o cualquier otra deuda internacional, si el sistema no estaba previsto para un tirano, si en realidad no existe, o en definitiva, es una mierda de tal calibre que ha convertido en rebaño a la Nación. O si él es la encarnación del mal.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos acaba de corregir al extravagante Trump con los aranceles mientras aquí Casado y Teodoro, por atacar a Ayuso, entregaron el control del Constitucional a Pumpido. He ahí la diferencia en todo esto. Trump, al menos, tiene controles. Que nuestra llamada democracia sin ningún control esté en manos de un desalmado presidente que puede hacer lo que le venga en gana, es sencillamente una vergüenza internacional sin orgullo, ni valor ni garra, una mierda de país que ¡ni es democracia ni es ná!.