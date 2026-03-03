¿Quién es mi amigo?

¿Aquel que habita mi cuerpo y todas las noches duerme conmigo?

¿O tal vez sea todos los ´yo´ que en algún momento de la eternidad he sido?

¿Y quién es mi enemigo…?

Ni lo sé, ni me importa; tal vez porque, ni a aquellos que cobardemente ocultos en la sombra, esperan verme caído; o aquellos otros, los falsos amigos que, tal vez por flojos y mediocres, nunca los tuve como auténticos enemigos.

Tanto unos como otros, quedad en paz, que, por aburrirme batallar con huidizas sombras, hoy de nuevo batallaré conmigo.

Y así, una noche más, peleo contra mí mismo, y al amanecer, como cada madrugada, muerto pero no vencido, sobre el último lucero, mi alma y yo, partimos.