Y así, una noche más, peleo contra mí mismo

Sobre el último lucero

Y al amanecer, como cada madrugada, muerto pero no vencido, sobre el último lucero, mi alma y yo, partimos

Gente
Gente. PD
Archivado en: Columnistas

Más información

Pilar Rahola, Pedro Sánchez y Mónica García.

Pilar Rahola estalla contra el Gobierno Sánchez por su doble rasero con Irán: "Es una izquierda de mierda"

¿Quién es mi amigo?

¿Aquel que habita mi cuerpo y todas las noches duerme conmigo?

¿O tal vez sea todos los ´yo´ que en algún momento de la eternidad he sido?

¿Y quién es mi enemigo…?

Ni lo sé, ni me importa; tal vez porque, ni a aquellos que cobardemente ocultos en la sombra, esperan verme caído; o aquellos otros, los falsos amigos que, tal vez por flojos y mediocres, nunca los tuve como auténticos enemigos.

Tanto unos como otros, quedad en paz, que, por aburrirme batallar con huidizas sombras, hoy de nuevo batallaré conmigo.

Y así, una noche más, peleo contra mí mismo, y al amanecer, como cada madrugada, muerto pero no vencido, sobre el último lucero, mi alma y yo, partimos.

 

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

ROPA DE BAÑO

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Bolsos Chandales Ropa de baño Ropa vaquera
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]