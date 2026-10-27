El despertar de Caín

Cuentan que hubo un pacto no escrito, entre Felipe González y José Mª Aznar, mediante el cual, gobernase quien gobernase, no iban hurgar con fines electoralistas en las heridas de la guerra civil española, de modo que las nuevas generaciones de españoles crecieran libres de odio y con la mirada puesta en el futuro. Y así se hizo.

Y todo fue bien hasta que llegó un ´iluminado´, conocido como ZP, que, para enmascarar su nefasta gestión económica, y su incompetencia para resolver los problemas cotidianos de los españoles, abrió la caja de Pandora, donde dormitaba el ´guerracivilismo´ más visceral.

De PS, heredero espiritual del gurú ZP, qué quieren que les diga. Pues más de lo mismo y por las mismas vergonzantes razones.

¿Canallas? ¡No! ¡Lo siguiente!