El despertar de Caín

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Cuentan que hubo un pacto no escrito, entre Felipe González y José Mª Aznar, mediante el cual, gobernase quien gobernase, no iban hurgar con fines electoralistas en las heridas de la guerra civil española, de modo que las nuevas generaciones de españoles crecieran libres de odio y con la mirada puesta en el futuro. Y así se hizo.

Y todo fue bien hasta que llegó un ´iluminado´, conocido como ZP, que, para enmascarar su nefasta gestión económica, y su incompetencia para resolver los problemas cotidianos de los españoles, abrió la caja de Pandora, donde dormitaba el ´guerracivilismo´ más visceral.

De PS, heredero espiritual del gurú ZP, qué quieren que les diga. Pues más de lo mismo y por las mismas vergonzantes razones.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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