Un apagón ‘delictivo’ en el sureste de Francia pone patas arrba la clausura del Festival de Cannes

El pasado martes 13 de mayo de 2025 quedó inaugurada la 78 edición del Festival de Cine de Cannes. En la ceremonia de apertura se premió con la Palma de Honor al neoyorkino de 81 años Robert de Niro. Y, desde entonces, han ocurrido innumerables cosas (incluido el reciente apagón sufrido hoy mismo, a pocas horas de la gala de clausura, en el departamento francés de Alpes Marítimos, al que pertenece la ciudad de Cannes (aunque quien esto escribe ya no estaba allí).

El miércoles 14¸fuera de concurso, se presentó a lo grande, la última MISION IMPOSIBLE (y van ocho) de Tom Cruise, cuya presencia fue celebrada con grandes aplausos. Por cierto, entre los transeúntes se vio a una mujer que pasaba por ahí con la melena más larga imaginable: le llegaba hasta los tobillos. También pudimos ver a un Tom Cruise entregado a su público. Humilde, simpático, cercano. Con selfies y autógrafos a tutiplén. MISION IMPOSIBLE: Sentencia final ya está en la cartelera.

Pero hablemos de la competición y de lo que dice la crítica a la espera de que esta tarde (insistimos, si el apagón lo permite), durante la ceremonia de entrega de premios que previsiblemente comienza a las 18:40h y con un Jurado de un total de nueve miembros presidido por la actriz Juliette Binoche, se desvele qué película obtiene la Palma de Oro. De los 22 títulos a concurso, siete de ellos están dirigidos por mujeres, y dos son películas españolas, un hito histórico.

Por supuesto, sobre gustos no hay nada escrito. O mejor dicho, sí. Pero estos pueden ser tan dispares que una misma película de la Sección Oficial (varias, en este Cannes 2025), pasa de ser EXCELENTE para algunos, a MALA (la peor puntuación), para otros. ES el caso de estas cinco: Sirat; Die, My Love; The History of Sound, Sentimental Value y Resurrection.

Parece que las quinielas (al menos, las que figuran en el ranking realizado por la revista especializada Screen International, quien consulta a doce medios de distintos países), se decantan por Two Prosecutors, del ucraniano Sergei Loznitsa, y lo nuevo del iraní Jafar Panahi, IT Was Just An Accident.

La que menos ha gustado, de acuerdo con lo publicado en el citado ranking, ha sido la italiana FUORI, de Mario Martone.

Veamos la competición en detalle y en orden cronológico (a una media de dos películas por día) en esta primera parte.

El miércoles 14 inauguró la “carrera” SOUND OF FALLING (El sonido de la caída), segunda película de la alemana Mascha Shilinski tras Dark Blue Girl, en la que cuatro niñas crecen en una granja del norte de Alemania en diferentes periodos temporales y cuyas vidas se entrelazan. A la crítica, en general, le ha gustado. “Inquietante, parece narrada por fantasmas que espían a través de las cerraduras, torbellino estilístico con poderío visual…” El crítico Jaime Pena, de EscribiendoCine.com, señala, sin embargo, que es mejor cuando enuncia los misterios que cuando se empeña en querer aclararlos. Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=ICfih8MIob8

TWO PROSECUTORS (Dos fiscales), es lo nuevo del ucraniano de 60 años especialista en el documental Sergei Loznitsa, aunque esto es ficción. De acuerdo con varios críticos, una de las favoritas. Un joven fiscal reta al sistema durante la época del Gran Terror de Stalin en 1937 tras descubrir una carta de un prisionero víctima de agentes secretos de la policía secreta, la NKVD, en la que suplica ayuda. Rodada en Letonia, ha suscitado muy buenos comentarios. “Depurada, sobria, dura, potente, lenta e inteligente. Te empuja a conectar con el fiscal de turno, y según Jessica Kiang, de Variety, la publicación sobre la industria cinematográfica más antigua y venerada, “es un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente”. Dura dos horas. CLIP: https://www.youtube.com/watch?v=TmJE6KWkVXM

El jueves 15 se presentó DOSSIER 137 (Archivo 137), cinta francesa del nacido en Alemania Dominik Moll (ganador del César a mejor película con La noche del 12 -está en Filmin-: y director de Harry un amigo que os quiere, con Sergi López), protagonizada por Léa Druker como investigadora de un caso de violencia policial durante las protestas de los chalecos amarillos. “Muy bien narrada”, escribe Oti Rodríguez Marchante en ABC. Casi todos los críticos coinciden en calificarla bien, aunque varios subrayan que es mejor su actriz protagonista que la película en sí, y que incluso, este examen de la brutalidad policial perfectamente correcto es prescindible. TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=SOI1ysTMvcA

En cuanto a la española SIRÂT, de Oliver Laxe (París, 1982), director gallego que estudió cine en la POMPEU FABRA de Barcelona y cuyas tres películas anteriores se presentaron (y premiaron) en Cannes: Mimosas (2016), O que arde (2019) y Todos vosotros sois capitanes (2010), ya tiene galardones (incluso antes de la ceremonia de clausura). Por ahora se ha llevado el premio Cannes Soundtrack (Mejor banda sonora, muy cautivadora, del músico francés Kangding Ray) y la DOG PALM (Palma al perro que aparece en el film).

La película, coescrita por Santi Fullol, está protagonizada por Sergi López (Premio César a Mejor Actor y Premio Cine Europeo Mejor actor europeo por la citada Harry, un amigo que os quiere, de Dominik Moll), y no ha dejado indiferente. López es un padre que, junto a su hijo pequeño (Bruno Núñez, La Mesías), va a una rave (fiesta interminable de música electrónica), en las montañas de Marruecos para buscar a su hija, de la que no sabe nada desde hace cinco meses. Ambos reparten su foto por allí y por acá, y en su afán de encontrarla, siguen a un grupo de “raveros” a otra rave. ES una coproducción de España ( Movistar + y El Deseo, la productora de los hermanos Almodóvar) y Francia, y que estrena en cines españoles BTEAM el 6 de junio.

De Sirat, casi toda la crítica española ha escrito maravillas. Poderosa, radical, sorprendente, atrevida, honda, mezcla singular de western, road movie y disquisición metafísica, trance trágico y brutal… Javier Zurro, en el diario.es señala que es una “película hipnótica que embriaga para luego conmocionarte. Un viaje sensorial, poético y político sobre la imposibilidad de salirse del sistema”. Otro crítico, a pesar de alabarla, advierte que deja muy mal cuerpo. La crítica internacional también ha sido positiva. Psicología humana puesta a prueba hasta sus límites, llena de energía, banda sonora de infarto; sorprendentemente original, desternillante e inquietante, y una de las calificaciones más bonitas: “Extraordinaria. Más fina que un cabello y más afilada que una espada”, escribe Fabien Lemercier, de Cineuropa. OTI Rodríguez Marchante, en ABC, destaca que es un macabro rollo rave y un macabro modo de ponerse rugosa. Admite que deja al personal impresionado, pero matiza: “El hecho de que uno no sepa qué le quiere contar ni para qué, ya es secundario”.

El crítico argentino Diego Batlle (Otroscines.com), es algo más duro: “Tras un comienzo muy prometedor, nos somete a una tortura cinematográfica con los recursos más arteros (astutos) propios del shock value (valor de impacto o factor de choque). Esto último es lo que en España llamamos Golpe de Efecto, es decir, una táctica (algo tramposa) para mostrar aposta y de forma muy gráfica algo peligroso con el único fin de impactar y horrorizar al espectador. Así se consigue que resulte tan chocante que no se olvida. ¿Sensacionalismo o efectividad? En cualquier caso, es una herramienta de provocación que parece haber logrado su objetivo.

TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=MB6SL4gsldc CLIP: https://www.youtube.com/watch?v=8sPo7LXw8TU

El viernes 16, LA PETITE DERNIÈRE (La hermana pequeña), de la directora (y actriz) francesa Hafsia Herzi (a la que PERIODISTA DIGITAL entrevistó en Cannes por su película BONNE MERE, https://www.periodistadigital.com/cultura/cine-y-teatro/20210718/bonne-mere-oda-bondad-noticia-689404493594/) llegó al Grand Théâtre Lumière. Es la adaptación de la novela de Fatima Daas sobre una estudiante lesbiana hija de inmigrantes argelinos en París, y ni ha entusiasmado, ni ha desagradado. “Rodada con sensibilidad, con delicadeza, muy buena su protagonista, la debutante Nadia Melliti”. Aunque algún crítico también señala que, además de ser un poco obvia, podría haber sido mucho mejor de lo que es. CLIP: https://www.youtube.com/watch?v=Co-gAWQWFE0

EDDINGTON, del neoyorkino especializado en terror Ari ASter (Hereditary, MIdsommar, Beau tiene miedo, protagonizada por Joaquin Phoenix), es una mezcla de comedia negra y western ambientado en mayo del 2020 en Eddington, un pueblecito de Nuevo Mexico. En plena pandemia, las tensiones entre los negacionistas y los no negacionistas estallan violentamente. El sheriff (Joaquin Phoenix), y el alcalde (Pedro Pascal), se llevan muy mal. Emma Stone interpreta a la mujer del sheriff, y Austin Butler (Elvis), a una especie de telepredicador. Dura dos horas y media. Lo cierto es que, en general, no ha gustado demasiado, aunque algunos destacan que es una brillante y sangrienta sátira sobre las derivas conspiranoicas en Estados Unidos, además del buen hacer de Joaquin Phoenix. Son muchos otros los que la tildan de demasiado larga, con escenas que rozan el ridículo y humor negro sin gracia que provoca desidia… y hasta indigestión. El británico Kevin Maher, crítico de The Times, señala: “la película no sabe lo que quiere decir, si es que quiere decir algo, sobre su tema central, y el director se olvida del drama y de los personajes”. Y el mexicano Jorge Negrete Camacho, en Cine Premiere, remata: “El retrato que hace de una sociedad invadida por la paranoia y el miedo, irónicamente argumenta a favor de esa paranoia y miedo”. TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=4BCVjEuSJLg

El sábado 17 fue el turno de tres cintas: RENOIR, de la japonesa Hayakawa Chie, acerca de una familia traumatizada por la enfermedad terminal del padre, el estrés de la madre y la soledad de la hija de 11 años, que, cargada de imaginación, desarrolla una fascinación por la telepatía en el Japón de los años 80. ES una película triste y bonita, coincide la mayoría. Profunda, elegante, reflexiva, contenida. Film sobre la soledad de una niña curiosa acerca de la vida, la muerte y la parapsicología. Alguno señala que es narrativamente difusa y demasiado convencional. Como factor positivo, no es sensiblera.

NOUVELLE VAGUE, del americano Richard Linklater (la trilogía de Antes del amanecer), en la que cuenta el rodaje de Al final de la escapada, el clásico de Jean Luc Godard presentado en Cannes 1960 protagonizado por Jean-Paul Belmondo y Jean Seberg. Con esa obra comenzó la Nueva Ola francesa, una corriente de cine de autor que alentaba la libertad creativa. Está rodada en francés con actores franceses y visualmente es preciosa. Ha gustado a la mayoría, aunque los más duros la tachan de contener demasiados clichés y ser demasiado fetichista. Algún informador subraya que precisamente no lo es. ¿En qué quedamos? Un homenaje al cine que seduce al espectador cinéfilo, obra maestra que celebra la audacia y artesanía de hacer cine con más talento que dinero, pura alegría y perfectos todos los actores. TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=d2aNoARBSoo

Y por último en este primer repaso de la competición, DIE, MY LOVE (Muere, amor mío), de la escocesa de 55 años Lynne Ramsay (Tenemos que hablar de Kevin, una película inquietante y buenísima), con un reparto estelar encabezado por Jennifer Lawrence (también productora); Robert Pattinson, LaKeith Stanfield, Nick Nolte y Sissi Spacek, sobre una madre loca. Es una adaptación de la novela homónima de Ariana Harwicz ambientada originalmente en Francia, pero que aquí transcurre en la América rural donde una mujer sufre una depresión post parto y es engullida por el amor y la locura. Una mujer al límite. Martin Scorsese figura entre los productores. Este es uno de los títulos que en el ranking elaborado por Screen International que pasa de tener la máxima puntuación de un crítico a la mínima de otro. Entre los comentarios positivos, estupendas interpretaciones, personaje femenino temible y emocionante, gran belleza visual… Entre los negativos, no es convincente, decepciona. Se regodea en el sufrimiento de su protagonista y es engorrosa. Película desquiciada y desnivelada. CLIP: https://www.youtube.com/watch?v=gf1OVw-zUxM

Como anunciábamos al principio, para gustos, los colores (aunque algunos merezcan palos).

En otra crónica, y mientras esperamos el palmarés (y que se haga la luz), más.