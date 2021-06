El viral tuit de Elon Musk hace subir como la espuma las acciones de Samsung Publishing

«No le dé más vueltas, no tiene sentido»

Eso decía un famoso mago cuando nadie daba crédito al truco que acababa de ejecutar con mucha maestría.

Pues aplíquese lo mismo para el magnate Elon Musk.

Un solo tuit le ha servido para hacer subir como la espuma las acciones de Samsung Publishing, la empresa surcoreana que está detrás de ‘Baby Shark’ (‘Bebé Tiburón’), un video que tiene más de 8.700 millones de visualizaciones en YouTube.

Todo vino provocado por la respuesta a un clip compartido en Twitter por la cuenta de la serie de dibujos animados ‘South Park’.

El fundador y director ejecutivo de Tesla dijo que ‘Baby Shark’ los «aplasta a todos» y subrayó que la pegadiza canción infantil tiene «más visualizaciones que personas hay en la Tierra».

The meme stars battle it out. pic.twitter.com/gitvuvA0FU

— South Park (@SouthPark) June 1, 2021