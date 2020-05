Espinosa de los Monteros se mofa en la cara de Fortes del debate entre Cué y Pedrojota: «Tu tertulia es muy divertida»

Un debate interesante que a Iván Espinosa de los Monteros le hacía mucha gracia. Tanto, que no le importaba que aún no le hubieran dado paso para seguir escuchando los descacharrantes argumentos de Pedrojota Ramírez y Carlos E. Cué (El País) en ‘Los Desayunos’.

Y fue abordar el incidente entre Cayetana Álvarez de Toledo y Pablo Iglesias con su padre para que se destapara el tarro de las esencias.

Pedrojota decía que creía que el padre de Iglesias no estuvo en el FRAP, sino en su rama política, una escisión del Partido Comunista. «Pero es que es irrelevante que lo estuviera, ¿a qué diablos viene esto en el debate de hoy. Aténgase a la cuestión del debate. El uno y el otro. Cayetana cometió un error táctico porque Marlaska estaba acorralado y entró al trapo, fue un error».

A su lado, Fortes se afanaba en recordar que el padre de Iglesias solo estuvo en prisión por repartir propaganda política antes de un 1 de mayo.

Cué ponía el ejemplo del ex presidente de la República Sandro Pertini, que antes de serlo fue miembro de la resistencia partisana opuesto al régimen fascista de Mussolini. «¿Alguien se imagina que se le hubiera llamado terrorista cuando llegó a presidente? Este país es el único que no ha resuelto esta cuestión porque en Europa los luchadores contra el fascismo son héroes».

Aunque Ramírez decía que un asesinato era un asesinato en democracia o en dictadura, Cué aseguraba que no «se pueden comparar».

Por fin, cuando Xabier Fortes daba paso a Espinosa de los Monteros, el de VOX les heló la sangre:

Muy buenos días Xabier, pero no crea que no me está divirtiendo todo lo que estoy escuchando porque de todos los argumentos, hay uno que me falta, pero divertido es. En esta historia de lucha denodada contra el franquismo se nos olvida que este ‘gran luchador contra el fascismo’ (por el Padre de Iglesias) era un funcionario del Estado. Estas historias tan dramáticas de lucha contra el fascismo me hacen mucha gracia, pero bueno que no es el tema.