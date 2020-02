Arrimadas ‘corta el dedazo’ en el Congreso a ‘colocaciones’ Sánchez: «¡España no es un botín a repartirse!»

Segunda Sesión de Control de la presente legislatura en el Congreso de los Diputados, este 19 de febrero de 2020, en la que parece ser que por fin Venezuela, el Delcygate y la crisis Ábalos dejaron paso a otros de los muchos problemas que tiene el país, y así fue.

Lo que no cambió es que nos encontramos en la Cámara Baja con algo parecido a lo vivido desde el infausto junio del 2018 en el que Pedro Sánchez se convirtió en Presidente: la oposición barriéndole de la tribuna a base de golpes.

Especialmente brutal resultó la pregunta y repregunta de Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos, que acusó a Sánchez de ser el capo de una red de ‘colocación’ de amiguetes y socialistas al frente de los puestos importantes del país. Vean, vean:

¿Seguro que estaba usted pensando en el interés general cuando en RTVE se cargó el concurso público para intentar convertirla en Tele-PSOE? ¿Seguro que estaba usted pensando en el interés general cuando puso enfrente del CIS a un señor con cuarenta años de militancia socialista? ¿O cuando en Correos enchufó a su ex jefe de gabinete? ¿O cuando en Paradores puso a su ex secretario de organización? ¿O cuando en la Fiscalía General usted puso a una ministra de Justicia que pasó al día siguiente a ser Fiscal General del Estado? Y seguro que usted pensaba en los españoles cuando acaba de fulminarse al presidente de EFE que decía que esta agencia no podía ser la agencia de noticias del Gobierno…

Por cierto, a los que más afectan estos dedazos es a los profesionales de estas instituciones porque ellos sí persiguen el interés general. ¡Es que usted ha batido el récord de enchufados! Ha aumentado un 40% el número de altos cargos, un 37% el número de asesores… ¡Con usted de Presidente la mejor forma de salir del paro en España es tener un carnet de socialista! ¡España no es un país a repartirse, ya es hora de que ustedes dejen de hacerlo!