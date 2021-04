Espinosa de los Monteros: «Podemos lleva dentro el veneno de la violencia»

Iván Espinosa de los Monteros destrozó el discurso victimista de Podemos.

El portavoz de VOX en el Congreso de los Diputados rechazó, el pasado 20 de abril, la Proposición de Ley de Podemos relativa a la defensa de los valores democráticos, por alentar la violencia contra su formación.

“Aquí solo hay un partido sistemáticamente atacado: VOX. Y uno que alienta los ataques: Podemos”, explicó Espinosa de los Monteros.

Además, acusó al partido de Pablo Iglesias de representar “la mayor amenaza a la democracia y a la pacífica convivencia de los españoles”, y ha añadido que “el veneno de la violencia lo llevan dentro. La presencia de VOX simplemente ha servido para que a ustedes les salga a flor de piel, y que supure por la herida del odio que a ustedes les define y les atormenta”.

Lejos de caer en el juego de Podemos, el diputado dejó claro que “VOX no sólo condena la violencia. VOX nació para combatirla cuando otros muchos callaban”.

En este sentido, matizó que su partido “nació para hacer frente al miedo. Para abrir espacios de libertad donde miles de españoles se sentían abandonados por un silencio cómplice. Para ser dique de contención ante una amenaza: la que ustedes representan. Porque ustedes han traído la degradación a la vida política española. Ustedes y su antecesor ZP sólo han traído odio, rencor, división y enfrentamiento entre los españoles. Y sus únicas propuestas, como buenos comunistas, consisten en empeorar la vida de todos para mejorar sólo las suyas”.

“Somos mejores que ustedes”

“Señorías comunistas, en VOX somos mejores que ustedes. No es una forma de hablar. Es verdad que defendemos la verdad, la bondad y la belleza, que siempre prevalecerán sobre su mentira, maldad y fealdad. Siempre. Pero no me refiero a eso. Ni siquiera a que este sea el Grupo Parlamentario más cualificado de esta cámara, y el suyo sea de los más ignorantes y carentes de trayectoria profesional alguna. Cuando digo que somos mejores que ustedes, me remito a la esencia de lo que representamos. VOX lo fundó, entre otros, José Antonio Ortega Lara. La bondad personificada. Y eso marca”, sentenció.