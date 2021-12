Teodoro García Egea (PP) trolea a la ‘religiosa’ Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno PSOE-Podemos

Pensábamos los de la crónica parlamentaria que los debates en el Congreso entre Teodoro García Egea y Yolanda Díaz no iban a tener un nivel tan afilado, o al menos que las cuchilladas no serían tan ruidosas como sí lo eran entre el del PP y el antiguo vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

En cierta medida es así, porque fueron muy divertidos aquellos lances, casi duelos de vaqueros. Como las chuletadas del podemita sobre el acento del murciano o el día que el del PP le sacó lo de la niñera entre otras cosas…

Pero la actitud de Yolanda Díaz -inmersa en una suerte de campaña muy preelectoral para colocarse en una buena posición de salida en la izquierda- y su reciente visita a El Vaticano para reunirse con el Papa, han dejado un panorama perfecto para el chascarrillo. Y vaya si lo aprovechó Egea en el Congreso este 15 de diciembre de 2021.

Además, venían los ánimos muy caldeados del choque entre Sánchez y Casado, bastante soberbios y hasta maleducados, de modo que el troleo del secretario general del PP a la comunista puso brillantez a la Sesión. Muy en la línea de Carlos Herrera, Egea tuvo la oportunidad de preguntarle a Yolanda de qué habló con el Bergoglio:

Señora Díaz, ¡cómo ha evolucionado el comunismo! Ha pasado usted de criticarlos chalets a comprarse uno. Y criticamos la asignatura de religión pero luego vamos emocionados al Vaticano. Me alegro que vaya usted teniendo una mente más abierta, pero no tengo claro si Roma ha conseguido de usted un arrepentimiento real: ¿Se arrepiente de querer derogar la reforma laboral, de no plantear las medidas del PP para bajar la luz un 20%…?