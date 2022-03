Los 10 brutales datos que Olona lanza a la cara de «Lady Paro» en el Congreso

No tenía demasiados atractivos este Pleno en el Congreso de 9 de marzo de 2022, en un momento sin líder de la oposición y del PP -y con Cuca Gamarra a las preguntas- y en una fecha en la que no le tocaba preguntar al presidente Sánchez a Santiago Abascal (VOX).

Pero desde muy temprano se puso más que interesante con la excusa pésima -invento máximo- del Ejecutivo para justificar la mayor inflación en 30 años azotando a las familias españolas: la culpa es de Putin por la guerra.

Se tienen que reír, como hicieron los parlamentarios de la oposición, pero lo dicen en serio.

De modo que la cosa se vino aún más arriba cuando le tocó el turno de preguntas a Macarena Olona, la diputada de VOX que nos tiene acostumbrados a grandes discursos en la Cámara Baja para disgusto de sus oponentes. En este caso, como viene siendo habitual últimamente, la sufrió la vicepresidenta Segunda, Yolanda Díaz.

Olona primero preguntó y después disparó: «¿Está utilizando a los sindicatos de clase como plataformas suyas personales?»

La respuesta de Díaz, al estilo bonachón que acostumbra cuando se enfrenta a la de VOX:

Señoría, usted cree que me ofende a mí, pero no, ofende a los sindicatos y a los trabajadores a los que representan. A pesar de su bajo nivel, no voy a rebajarme al mismo.