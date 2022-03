Abascal abochorna a Sánchez y le pide el cierre del ministerio de Montero

Nueva sesión de control en el Congreso de los Diputados este 16 de marzo de 2022 con una cuenta dolorosa para el Gobierno: la de la inflación desbocada y caminando galopante hacia los dos dígitos a la llegada del verano.

Pero Pedro Sánchez no es de los que se pone colorado fácilmente. Ya saben que para él la culpa de toda la inflación es de Putin y su invasión sobre Ucrania, de modo que no hay más ciego que el que no quiere ver y Sánchez es de los que se cree sus propios bulos. Y además, repite las mismas mentiras para convertirlas en verdad.

En la cuestión de Santiago Abascal (VOX) presentada al Presidente en esta ocasión, el líder del partido verde se mostró taxativo a la hora de azotar al Gobierno y a su máximo mandatario:

«Señor Sánchez, en este parlamento estamos 350 privilegiados. Salga a la calle y no viaje tanto por el mundo, hable con los autónomos, pasee por un mercado, visite un polígono industrial… Los españoles están sufriendo y mucho antes de la guerra criminal e ilegítima del señor Putin. Deje de hacerse el imprescindible allí donde nadie le echa de menos. ¿Qué está haciendo usted por los españoles que están sufriendo? ¡Nada! Migajas y mentiras».

Léase bien clara la condena de Abascal y su «guerra criminal» a Putin, pero esto no le iba a dejar a Sánchez sin dibujar el panorama que gusta: equiparar de algún modo al de VOX con el ruso como haría después. Antes, Abascal pidió bajada de impuestos:

«¡Haga algo! Elimine temporalmente o rebaje radicalmente los impuestos sobre los bienes esenciales y con el gas, la gasolina, la luz… Cierre el insultante ministerio de la señora Montero y sus 20.000 millones de la guerra de sexos. Recorte en gasto político, a partidos, sindicatos o patronales, hágalo ya o váyase, porque su partido es una fábrica de miseria, igual que su ideología».

Y en el turno de respuesta de Sánchez, tonterías y vaguedades:

«Salvini, Le Pen, usted y Putin no se saldrán con la suya».

El PP pide bajada de impuestos y cierre de ministerios

La portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra -en ausencia de presidente desde la salida de Pablo Casado- pidió al Presidente una reacción rápida para evitar el crecimiento incesante de los precios en el mercado: