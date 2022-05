Macarena Olona (VOX) pisotea al ministro Bolaños: «¡Hombre desesperado, ministro perejil!»

Por si no estaba suficientemente caldeada la sesión plenaria en el Congreso de los Diputados de este 11 de mayo de 2022, le llegó el turno a Macarena Olona, diputada de VOX.

La pregunta de la próximamente candidata de su partido a las elecciones andaluzas fue un auténtico pisoteo y maltrato del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, otro de los máximos responsables del fiasco Pegasus.

«¿Era usted el responsable de velar por la seguridad del teléfono móvil del presidente del Gobierno?»

La pregunta siempre inicial inocente de Olona, sin embargo, dejó paso a una especie de monólogo humorístico de Bolaños. Nunca antes habíamos visto a este ministro supuestamente serio metido al candidato al Club de la Comedia:

«Veo, señora Olona, que continúa usted por aquí, que no termina de dar el paso por Andalucía. ¿No está usted muy convencida de que le vaya a ir bien? ¿Va a hacer usted un Edmundo Bal y si no le va bien continuará en el Congreso? ¿No será usted la ultraderechita cobarde? Mire, me parece muy entrañable que la ultraderecha española se preocupe por la privacidad y la seguridad del presidente del Gobierno. Eso deberían hacer ustedes desde el principio de la legislatura».