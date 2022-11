Espinosa de los Monteros sopapea en el Congreso a Nadia Calviño por su respuesta sin sentido

Se va a haciendo habitual que en las Sesiones de Control al Gobierno el portavoz de VOX en el Hemiciclo, Iván Espinosa de los Monteros sopapee a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

Comenzó tirando del cinismo para retratar los desaciertos en las previsiones económicas de la ministra y sus lamentables declaraciones en las que siempre retrata un país alejado de la realidad.

De los Monteros señala que este descarte de la posibilidad de recesión va en contra de las estimaciones de las principales casas de análisis y de los Gobiernos de Alemania e Italia que reconocen que hay una alta probabilidad de que ocurra.

El portavoz del partido de Santiago Abascal recuerda que la credibilidad de las predicciones de los Gobiernos son imprescindibles para generar estabilidad económica y para atraer inversores pero ante los errores del Ejecutivo, le preguntó sobre el crecimiento económico para el último trimestre del año y para el primero del año que viene.

Ante esta pregunta directa, Calviño primero atacó al de VOX para luego aseverar que las predicciones del Gobierno “siempre son prudentes” pese a que hasta la AiREF señaló que la expectativa de crecimiento.

“Señoría la veo un poco agresiva pero no es usted capaz de contestar una pregunta muy sencilla, muy técnica. Le he preguntado qué previsión tiene para este último trimestre y para el que viene y usted me ha contestado una cosa completamente diferente. No le he preguntado por la previsión de crecimiento de este año, lo que sí le digo es que España todavía no ha recuperado el PIB del año 2019, no sé si le sirva a usted un poco de indicación”.