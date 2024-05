Alfonso Serrano hace sudar tinta a Ábalos por el caso Koldo y el pufo del Delcygate: “¡Contéstame!”

Expectación en el Senado.

Este 6 de mayo de 2024 comparecía en la Cámara Alta José Luis Ábalos, el exministro de Fomento y exdiputado del PSOE, para dar explicaciones en el transcurso de la comisión en la que se investigan las posibles irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia.

El ahora parlamentario en el Grupo Mixto reconoció, a preguntas del Grupo Mixto, que Koldo García fue uno de sus más estrechos colaboradores:

Si, era una de las personas que formaban parte del gabinete ministerial, era uno de los cinco que podía nombrar. Además, era una persona que me acompañaba en los desplazamientos, era un cargo de confianza.

Negó la mayor sobre que el enriquecimiento repentino de Koldo García, alrededor de 1,5 millones de euros, tuviera que ver durante su paso por el Ministerio de Transportes:

Eso se produce a la salida del ministerio, los vehículos era una motocicleta y el resto de segunda mano. Koldo era chofer. Él acompañaba en los desplazamientos, coordinaba logística y con el equipo de seguridad, alojamientos y de dar asistencia. Era el que atiende, el que deriva. El factor humano cuenta y una persona que te acompaña todo el tiempo, se ocupa de cosas personales, pues se genera un vínculo personal que justificó que me lo llevara para el ministerio. El incremento patrimonial se produce después del ministerio. Los consejos en los que estaba Koldo eran los menos pagados.

Las visitas de Koldo a otros ministerios

José Luis Ábalos también reconoció que desconocía las visitas de Koldo García a otros ministerios:

Yo estaba en un programa de televisión. Y en eso sale la intervención de Illa, lo que contesté: ‘si lo dice Illa, le creo’. Yo no supe nada. ¿Qué me parece que lo hiciera? Pues mal, porque por mucha confianza el ministerio y el Gobierno está por encima de eso. Quiero respetar las garantías procesales, no voy a defender a nadie ni voy a acusar a nadie. Decepciones tengo muchas, pero son mías. Yo no vivía con él, había días que no lo veía, dependía de la agenda.

Puso el foco sobre el subsecretario de Transportes con el asunto de la compra de material sanitario:

Despaché este asunto con el subsecretario. Recurrí a él, todo se lo encargué a él, toda la gestión y fue el que decidió derivar las contrataciones. Todas las demás compras no he tenido ni idea. Quitando el momento inicial que lo encargué a la subsecretaría que gestionó con Puertos y Adif, no he tenido más seguimiento del asunto.

Igualmente, se hizo el perfecto despistado cuando se conoció el escándalo de las mascarillas ‘fake’ aparecidas en Baleares durante el mandato de la socialista Francina Armengol:

Lo de Baleares me enteré cuando toda esta polémica. Yo estaba satisfecho con la gestión del ministerio porque fuimos de los primeros en conseguir material. ¿Creen que las empresas no querían ganar dinero? Que lo resuelva la Justicia y con las garantías y rigor que tenga que aplicar. ¿Cómo voy a conocer esa trama? Yo no era conocedor, ni siquiera de la contratación. De Baleares no tenía ni idea, y menos de que hubiera una partida defectuosa o una reclamación. No conozco nada.

La expulsión del Grupo Socialista

Ábalos también tuvo tiempo para lloriquear sobre su expulsión del PSOE:

No conozco precedentes, he sido secretario de organización y yo no lo hice con nadie, entiendo la urgencia. A mi me quedan pocas cosas que defender: la democracia, la justicia y los derechos humanos, con todo lo que he vivido solo me queda creer en la justicia. Voy a defender el Estado de derecho, el principio de legalidad, el cual he visto ausente. Estamos aquí ante un juicio paralelo.

E insistió durante el transcurso de su comparecencia:

La ejemplaridad no consiste en saltarse las normas, sino en hacerlas cumplir. Las normas dicen que se pide el acta cuando estando imputado entras en la fase de acusación o juicio oral, yo no estoy ni investigado. Yo creo que los proyectos políticos se fundamentan en los derechos de las personas. Lo contrario nos lleva a proyectos muy autoritarios. En cualquier juzgado me montan una causa por cualquier cosa. Esto no es una cuestión simplemente legal, es una cuestión política. Y yo además no tengo que reconocer ninguna culpa cuando no la tengo. El redentorismo no lo practico en política. Demuestren la trama y tomo mi decisión. ¿Cuántos cargos tienen personas que pueden haber quebrado algo? ¿Hasta donde llega la responsabilidad de uno?

Preguntados por los motivos de su expulsión, Ábalos lo tuvo claro:

Creo que muy influido por el ambiente, el contexto político, urgidos por una respuesta inmediata. Yo ya sabía que todo lo que iba a ocurrir tenía que ocurrir. Era un brindis al sol, porque si bien sabe no tengo demasiado futuro político, incluso antes de mi paso al Grupo Mixto.

El ‘Delcygate’

Ábalos también fue preguntado por la famosa visita de la mano derecha de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Una vez más, la evasiva fue la moneda de uso corriente:

Koldo me llevó al aeropuerto con un coche del partido. Estaba Aldama en el parking de la terminal. No fui con Aldama, lo vi en el parking. Le pregunta a él que hacía allí. La ministra de Asuntos Exteriores, que hubiera sido la pertinente, estaba fuera de España, fue quien me llamó. Sobre las maletas, lo único que llevaban era un equipaje personal. Hemos visto el avión, pruebe a meter 40 maletas y llénelas. Y luego intenté despegar. Es absurdo. Este tema se ha judicializado: archivado. Incluso en el ámbito europeo se ha despachado por improcedente. Me queda el tribunal de Dios. No hubo maletas.

Insistió en el tema del bulo:

Es uno de los bulos mejor instalados en esta país. No existieron las maletas. Y no existiendo las maletas es muy difícil hablar de contenidos. El tamaño del avión lo hemos visto todos. Ahora cojan el avión como una maqueta e introduzcan 40 maletas y miren a ver si caben. Y en un alarde de imaginación ¿de qué las llenamos? ¿De oro, de cocaína, de dólares…? Y ahora intente despegar, intente despegar y cruce todo el charco. Y en otro alarde de imaginación, esas 40 maletas son introducidas en un vehículo. Todos tenemos coche, sabemos cuántas maletas caben en un vehículo… Es absurdo.

El controvertido viaje a Canarias

Otro asunto que también se coló en la comparecencia de Ábalos fue su viaje a Canarias durante un fin de semana en 2020: