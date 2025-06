Patxi López (PSOE) se parapeta en los ‘palos’ a Intxaurrondo para no responder a los periodistas críticos con Sánchez

No le gustan los periodistas que ponen en aprietos al Gobierno Sánchez con preguntas que la Brunete Pedrete jamás haría en la sala de prensa del Congreso de los Diputados.

Por eso Patxi López, portavoz del PSOE en la Cámara Baja, se parapetó en un absurdo argumento para no responder a una cuestión.

En esta ocasión fue porque se ataca desde determinados medios a ‘periodistas’ como Silvia Intxaurrondo, de TVE. Y, de paso, se ‘acordó’ de nuestro compañero Bertrand Ndongo (Periodista Digital):

Si tú y tú y tú vinierais aquí e hicierais preguntas serias y ya está, yo contestaría tranquilamente. Pero es que, claro, no, déjame acabar. Claro, es que luego vais fuera. Y durante el resto de la semana os dedicáis, como se dedica vuestro amigo Ndongo, a decir de una periodista muy seria y muy razonable que, claro, que tiene las piernas hinchadas de tanto estar de rodillas. O tú, cada vez que no te gusta la respuesta que alguien te da o que dice en un acto, dices que qué poca vergüenza tiene. O, sí, no, sí, sí, eso no es periodismo, eso es activismo.

También optó por encastillarse a la hora de no responder sacando lo que consideró una carta ganadora, las críticas contra periodistas de la escuela de Sarah Santaolalla, Marta Nebot o Ana Pardo de Vera, a las que, según López, no se las puede calificar de «charos»:

O otros que llaman charos, ¿verdad?, a todas aquellas mujeres que apoyan al Gobierno. No, no me hagas eso porque eso es de lo que vivís permanentemente. Por eso digo, si fuerais unos periodistas normales, razonables, que hagáis las preguntas más incómodas que os dé la gana, yo no tendría ningún problema en contestaros. El problema es que cuando salís de aquí, lo que os dedicáis es a todo lo contrario, a ser activistas ultras. Y no me da la gana de entrar a ese juego.