Las ofensivas palabras de Iglesias sobre Rita Barberá que ahora le queman la boca

Dicen que todo el mundo tiene un pasado.

Y mucho más desde que las redes sociales llegaron para formar parte de la vida de las personas, sobre todo si son públicas.

Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, es quien, a esta hora, estará más que arrepentido de ciertas manifestaciones subidas a las redes sociales, en especial a Twitter.

Y es que los podemitas, muy activos en las redes, acaban por recelar de sus propias palabras y, por ejemplo, Pablo Echenique, el portavoz parlamentario de los morados, ya tuvo que hacer un borrado masivo de miles de trinos por si Pedro Sánchez le daba un carguito.

Lo cierto es que ahora el vicepresidente segundo del Gobierno socialcomunista debe andar rumiando por las esquinas lo que dijo sobre la fallecida Rita Barberá, mujer fuerte del PP valenciano y alcaldesa de la capital levantina durante varias legislaturas.

Barberá, imputada por un presunto caso de corrupción cuando era senadora, optó por abandonar el Partido Popular para no perjudicar a la formación de Mariano Rajoy, pero siguió ostentando su escaño en la Cámara Alta.

Iglesias, en esos momentos, atacó a la política conservadora con hirientes palabras de que, a pesar de las acusaciones que se cernían sobre ella, seguía aferrada a su sillón en el pleno del Senado.

El ‘marqués de Galapagar’ se pronunciaba en estos términos:

El problema para Pablo Iglesias es que justo cuatro años después es él quien está en una situación judicial más que delicada a cuenta del ‘caso Dina‘.

Y, claro está, ahora la reacción del vicepresidente segundo del Gobierno socialcomunista es salir tarifando contra todos aquellos líderes de la oposición y medios de comunicación que reclaman que Iglesias debería de aplicarse a sí mismo la doctrina que exigía a sus rivales cuando eran señalados por el dedo de la Justicia.

De hecho, ese tuit de Iglesias se ha hecho viral y son muchas las respuestas que está recibiendo después de cuatro años:

con tanto rencor y rabia y sin una sola acción positiva has conseguido que toda españa te deteste, incluida la mayoría de rojos. te auguro un futuro desastroso y siento lástima por la pobre Irene que aún no sabe que está con un narcisita o quizá hasta psicópata.

Eres un chulo, eso es lo que pasa!!!! Y tenemos una hemeroteca enorme con tus chorradas chulescas!!! No seré casta, no defraudaré, solo ganaré el salario mínimo, no me iré de Vallecas, en política se dimite, yo nunca me corromperé….y así hasta el infinito!!!!

— Raquel (@Raquelgm1973) October 8, 2020