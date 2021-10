Buxadé (VOX) acorrala a Sánchez por su propuesta de abolir la prostitución: «¿Y qué hacemos con las saunas masculinas?»

Le gustan más los eslóganes que a un tonto un lápiz.

El problema es que hay frases que las carga el diablo y lo de Pedro Sánchez anunciando que va a abolir la prostitución tiene pólvora más que suficiente para explosionar tres Machichacos.

Porque, tal y como ha comentado Jorge Buxadé, eurodiputado de VOX, la propuesta hecha por el presidente del Gobierno no es que sea una utopía, sino que además deja al descubierto un proceloso negociete familiar.

Por partes, como diría Jack El Destripador, el parlamentario comunitario aseguraba en su habitual comparecencia ante los medios de comunicación el 18 de octubre de 2021 que lo de esgrimir que Sánchez piensa acabar con la prostitución no deja de ser algo irreal:

Es como si dictásemos una ley para prohibir el hambre. Todo esto es mentira, no se lo creen ni ellos.

Pero Buxadé iba mucho más allá y ya puestos a que Sánchez hablaba de la prostitución y de su abolición, se preguntaba si esa erradicación también incluía lo de las saunas masculinas o gays.

La cuestión no era baladí, máxime cuando el suegro del jefe del Ejecutivo ha vivido de ese tipo de negocios:

De hecho, como comentaba Alfonso Rojo, director de Periodista Digital en ‘La Segunda Dosis‘, el anuncio de Pedro Sánchez sobre la abolición de la prostitución ha debido poner en guardia a más de un miembro caviar del PSOE:

No sé si han reparado en que el cuadragésimo Congreso no dedicó ni un solo minuto a la economía o al empleo.

Lo que prometió Sánchez fue abolir la prostitución, algo tan irreal como insensato, a la vista del estupor que ha despertado entre los socialistas.

Han pasado casi dos años desde que se dictó sentencia en el Caso de los Eres, donde comparecieron como acusados dos expresidentes del PSOE, siete exconsejeros socialistas, dos exviceconsejeros, tres ex directores generales, tres ex secretarios generales técnicos, un exjefe del gabinete jurídico y un ex interventor general de la Junta, por la malversación de 680 millones de euros, que en teoría debían haber ido destinados a ayudar a los parados y acabaron en otras cosas, incluidas putas y cocaína.

El anuncio de Sánchez tiene de los nervios a los puteros del PSOE.