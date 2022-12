Las redes zarandean a Patxi López (PSOE) por el papo de zamparse como un bendito las exigencias de los golpistas

No tiene un pase.

Pero Patxi López no tiene empacho alguno en salir a la sala de prensa del Congreso de los Diputados y vender como algo propio lo que no deja de ser una exigencia de los independentistas.

El socialista intentó desvincular su planteamiento de las pretensiones de ERC sobre la malversación:

Esto es para seguir avanzando en la lucha contra la corrupción. No estaba tipificado y ha hecho que muchos cargos que se han beneficiado de forma ilícita lo siguieran haciendo. Esta medida no es para compensar nada.

Incluso, tomando el pelo al personal, llegó a decir sin que la cara se le pusiera como un tomate que:

No conocemos las enmiendas de ERC, pero no vamos a aprobar nada que suponga la despenalización del desvío de fondos. No hemos negociado con ERC porque no las conocemos. A partir de hoy las negociaremos si las presenta