El vídeo que pone a rabiar a Irene Montero y evidencia que Yolanda Díaz tiene a Ione Belarra ‘en el bolsillo’

Solo un mes después de que Ione Belarra negó que aceptaría los vetos a la ministra de Igualdad y a Pablo Echenique, la líder de Podemos demostró su falta de palabra al posar junto a Yolanda Díaz en un acto electoral a favor de Sumar.

Ambas han comparecido juntas por primera vez este lunes 17 de julio para pedir el voto que les permita reeditar el Gobierno de coalición del que ambas han formado parte.

Con la exclusión de la ministra de Igualdad como punto más espinoso, la negociación entre Podemos y Sumar agotó todos los plazos legales para formalizar la coalición, que se acabó ratificando pese al explícito enfado del partido morado por no contarse con la ministra.

Desde entonces, Podemos ha adoptado un papel de segunda fila en la campaña de Yolanda Díaz, que no se había dejado ver junto a Belarra hasta este 17 de julio.

Lo han hecho en Pamplona, ciudad natal de Belarra, que en las cuatro últimas elecciones generales concurrió como cabeza de lista de Podemos por Navarra. En esta ocasión, será la número 5 de Sumar por Madrid.

En el mitin organizado en el mirador del Caballo Blanco, Belarra no ha mencionado directamente a Yolanda Díaz en su discurso, aunque ha reivindicado el apoyo a Sumar como “único voto seguro para frenar a las derechas”.

Belarra ha empezado recordando el buen historial electoral de Podemos en Navarra: “Cada vez que nos hemos presentado a las elecciones generales aquí, en Navarra, hemos obtenido, como Podemos, como Unidas Podemos y ahora como Sumar también lo espero, un respaldo mayoritario de la sociedad navarra”.

A continuación ha ensalzado varios logros del Gobierno de coalición. Algunos impulsados por Yolanda Díaz desde el Ministerio de Trabajo, como la subida del salario mínimo interprofesional, pero también otros con la firma de Irene Montero y muy poco reivindicados por Díaz durante la campaña, como la ley trans o la ley del ‘solo sí es sí’.

Por su parte, Díaz no ha hecho alusión a Podemos en su intervención, como viene siendo costumbre en la campaña, pero sí ha mencionado a Belarra. Si bien no ha aplaudido explícitamente su labor al frente del Ministerio de Derechos Sociales, le ha hecho un guiño mientras criticaba el “modelo social” del PP: “El señor Feijóo, cuando habla de bienestar social no se remite a Ione Belarra, con lo que ha hecho en dependencia; se remite al señor Abascal”.

Antes del acto, Díaz y Belarra han llegado juntas al Monumento a los Fueros a las 11 horas de la mañana, donde les esperaba un enjambre de cámaras, y desde ahí han paseado por el centro de Pamplona.

También las acompañaba la número 1 de Sumar por Navarra, Idoia Villanueva, una de las trece integrantes de Podemos que van a las elecciones como cabezas de lista de Sumar.

Durante el camino, Díaz y Belarra han ido conversando y han atendido a algunos de los pocos viandantes que transitaban el centro de Pamplona en una mañana de lunes gris y de resaca de las fiestas de San Fermín.

Al terminar el mitin y tras las últimas fotos, Díaz y Belarra se han marchado por separado para continuar con sus respectivas agendas. Volverán a encontrarse el próximo viernes, en Madrid, donde Sumar celebrará su acto de cierre de campaña.