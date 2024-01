Corcuera lanza un reto bestial a ‘El País’ para hacer con Sánchez: ¡No se atreven!

Sienta cátedra cada vez que habla.

José Luis Corcuera protagonizó una intervención colosal en el coloquio organizado por ‘ConfiLegal‘ y que llevaba por título ‘Ley de Amnistía: ¿hacia dónde nos puede llevar?’

El exministro del Interior alucinó con el rosario de mentiras vertidas por Pedro Sánchez a la hora de tratar a los golpistas, a los que pasó poco menos de prometer un severo correctivo contra ellos, a darles absolutamente todo:

El que dijo que jamás daría un indulto, dio indultos. El que dijo que jamás cambiaría la ley para que los delitos económicos fueran imposible indultarlos, también lo hizo. El que dijo que nunca podría darse la amnistía porque era ilegal hacer una ley de amnistía, está haciendo una ley de amnistía. Conclusión, el presidente del Gobierno nos engaña, pero a los primeros que engaña es a sus votantes, porque los que le votaron tienen que sentirse engañados.

Finalmente, Corcuera dio dos palos musicales a Pedro Sánchez. Primero recurriendo a Pink Floyd y su ‘Another Brick In The Wall‘:

Muchos me habrán visto citar a Pink Floyd que en los años 70 compuso una canción extraordinaria, ‘El Muro’. Cuando Pedro Sánchez habló de la construcción de un muro en el Congreso en el debate parlamentario y se me ocurrió coger y decir, ¿sabes lo que dice Pink Floyd en ‘El Muro’? ‘Chico, tu sólo eres un ladrillo más en la pared’.

El extitular del Interior en el Gobierno de Felipe González lanzó un dardo a un periódico español, a ‘El País‘, por no emular con Pedro Sánchez la labor que hizo el ‘New York Times‘ con el caso de Donald Trump y contabilizar todas sus mentiras a los estadounidenses:

Pedro Sánchez cambia de actitud y en España no pasa lo que pasaba en Estados Unidos con aquel presidente anterior a Biden, cuando un periódico muy importante de Estados Unidos hacía un listado semanal con las mentiras que Trump había dicho. Aquí ‘El País’ no hace nunca una lista con las mentiras de Pedro Sánchez.

Y remató con otra canción, la de la cantante argentina Mercedes Sosa, con la que se quiso referir a Pedro Sánchez: