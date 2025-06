Santos Cerdán actúa como cortafuegos para Pedro Sánchez: dimite de todos sus cargos y entrega su acta

El diputado en el Congreso, secretario de organización del PSOE, y hombre de confianza de Pedro Sánchez, Santos Cerdán, ha presentado su dimisión y ha entregado su acta como parlamentario, luego de que trascendiera el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que lo implica de lleno en la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo.

A través de una nota de prensa, Cerdán comunica su decisión de apartarse de sus cargos y de renunciar a su condición de aforado, al tiempo que ha manifestado su inocencia, pese a la contundencia del informe realizado por la UCO.

«Ser secretario de Organización del PSOE ha sido el mayor privilegio de toda mi vida», ha comenzado el comunicado publicado por Santos Cerdán. «Precisamente por eso, en defensa de este partido al que tanto debe este país, y de este Gobierno, he decidido presentar la dimisión de todos mis cargos», afirma en su comunicado.

Cerdán ha afirmado que acudirá el próximo 25 de junio a declarar ante el Supremo, tomando el ofrecimiento del máximo Tribunal para que acuda voluntariamente:

“En la mañana de hoy se me ha notificado el Auto dictado por el Excelentísimo Magistrado del Tribunal Supremo donde se me ofrece la posibilidad de declarar voluntariamente el 25 de junio. Desde mi plena disposición a colaborar con la justicia, voy a comparecer ese día para aclarar todas las cuestiones que se me planteen”.

En el dossier difundido hace unas horas, se recogen ocho audios grabados por Koldo García -y que estaban en su posesión- y conversaciones de WhatsApp en los que el ahora ex número 3 del PSOE queda muy mal parado; al tiempo que salpica a empresas y empresarios y cargos públicos por los presuntos amaños en las licitaciones.