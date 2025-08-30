Yolanda Díaz amaga con incendiar la Moncloa: los pactos con Junts desatan el caos en el Gobierno Sánchez

Nunca concreta, porque se quedaría son los teñidos en la peluquería y sin el pisazo a cuenta del contribuyente, pero ha amagado.

En los pasillos del Congreso, los rumores corren más rápido que los ujieres en día de pleno.

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha desatado un auténtico incendio político al cuestionar públicamente los pactos entre Pedro Sánchez y Junts, justo cuando el Ejecutivo socialista dependía de ese frágil equilibrio para sobrevivir.

Las palabras de Díaz, lejos de ser una anécdota, han tensado las costuras del Gobierno y han abierto una grieta que amenaza con fracturar la legislatura.

Mientras tanto, en las filas socialistas se palpa una inquietud creciente ante la posibilidad de que todo salte por los aires antes de 2027.

No es para menos: la sombra de unas elecciones anticipadas planea sobre La Moncloa, mientras se multiplican los cálculos, las conspiraciones y los codazos discretos entre quienes apuestan por resistir hasta 2026 y quienes preferirían cortar por lo sano antes de que el desgaste sea irreversible.

La política española vive días frenéticos donde todo es posible salvo el aburrimiento. Como dijo un veterano parlamentario: “En este país, nunca subestimes lo rápido que puede cambiarlo todo un simple titular”.

Sumar en pie de guerra: Díaz agita el avispero

El detonante ha sido el último acuerdo entre el PSOE y Junts para delegar competencias migratorias a Cataluña. Un pacto que ha pillado a contrapié a buena parte del grupo plurinacional de Sumar, donde voces como Compromís han acusado a Junts de imponer una agenda «enmarcada en posiciones racistas» y al Gobierno de Sánchez de ceder demasiado ante los independentistas. Díaz, intentando ejercer de equilibrista, ha defendido el acuerdo como una «negociación entre dos formaciones políticas», pero ni siquiera dentro de su propia coalición han comprado ese discurso.

La fractura interna en Sumar es ya inocultable. Diputados valencianos han denunciado que la medida responde más a una batalla cultural impulsada desde la extrema derecha que a una verdadera necesidad competencial. El malestar es tal que algunos parlamentarios han dejado caer en privado su intención de votar en contra si el texto no se modifica sustancialmente. ¿Resultado? Más presión sobre un Gobierno que ya camina sobre el alambre.

El PSOE entre la espada y la pared: resistir o adelantar elecciones

A día de hoy, 30 de agosto de 2025, el debate sobre un posible adelanto electoral ha dejado de ser un tabú en Ferraz. Aunque la legislación prevé comicios generales para julio de 2027, nadie descarta que Sánchez decida pulsar el botón rojo antes si la legislatura se vuelve ingobernable. El desgaste por los escándalos internos —la dimisión del histórico negociador Santos Cerdán tras un nuevo caso de corrupción ha sido el último golpe— y las tensiones con sus socios hacen cada vez más difícil la aritmética parlamentaria.

Los llamados «comoinches» del PSOE —ese círculo reducido donde se cuecen las decisiones más delicadas— analizan día sí y día también las ventajas e inconvenientes de apurar hasta 2026 o forzar elecciones anticipadas:

Ventajas de esperar: más tiempo para recuperar imagen pública y encauzar proyectos clave; posibilidad de amarrar apoyos presupuestarios.

Inconvenientes: riesgo evidente de erosión política, pérdida progresiva del control sobre la agenda y mayor exposición a nuevas crisis internas o externas.

En paralelo, desde Génova, el Partido Popular redobla sus exigencias para ir a las urnas cuanto antes. Feijóo sabe que un Gobierno dividido juega a su favor y utiliza cada escándalo socialista —desde Ábalos hasta Koldo— como munición electoral.

Junts pone precio al apoyo: ultimátum a Sánchez

La situación se ha vuelto tan volátil que Junts ha decidido subir aún más la apuesta. La ejecutiva liderada por Carles Puigdemont se reunió esta semana para exigir a Sánchez una reunión «urgente» y personal con Jordi Turull y Míriam Nogueras para decidir si rompen definitivamente el acuerdo. Sin Cerdán como interlocutor (vetado también Rodríguez Zapatero), Junts deja claro que su paciencia tiene fecha de caducidad.

Si no hay avances tangibles en cuestiones clave (amnistía, competencias), Junts amenaza con dejar caer al Gobierno.

El plazo fijado por Puigdemont expira este mes; cualquier paso en falso puede ser letal para la legislatura.

Desde Sumar, Yolanda Díaz intenta aprovechar las turbulencias para renegociar cuotas de poder o influir en futuras alianzas. Sin embargo, sus movimientos son percibidos dentro del PSOE como maniobras desestabilizadoras. La desconfianza mutua crece y hace pensar que ni siquiera una moción de censura sería descartable si la situación empeora.

Entre bastidores: Moncloa y el arte del funambulismo

El clima político actual recuerda más a una serie turca que a una democracia consolidada: traiciones, alianzas improbables y giros inesperados cada semana. En La Moncloa todos son conscientes del riesgo real de quedarse sin apoyos suficientes para sacar adelante leyes fundamentales —presupuestos incluidos— mientras aumenta la presión mediática por nuevos casos judiciales ligados al socialismo.

Algunos barones territoriales del PSOE sopesan incluso si sería mejor perder ahora para recomponerse en la oposición antes que seguir desgastándose hasta 2027. Otros apuestan por resistir aferrados a la aritmética parlamentaria: “nos toca negociar ley a ley”, repite Sánchez como un mantra cada vez menos convincente.

Curiosidades y datos relevantes