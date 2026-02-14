Denuncian en Andalucía a un alcalde socialista por acosar sexualmente a un aprendiz de torero menor de edad

Diego Manuel Agüera ha sido el alcalde de La Algaba, un municipio sevillano con alrededor de 7.000 habitantes, desde 2011.

Además de su cargo, es militante del PSOE y dirige la secretaría local del partido, así como la Escuela Municipal de Tauromaquia, que depende del Ayuntamiento. A sus 45 años, Agüera rechaza las acusaciones y las atribuye a una supuesta venganza del responsable de la escuela, que cerró por falta de alumnos a finales de diciembre.

La denuncia fue presentada al PSOE el 13 de enero de 2025 mediante su canal interno. En ella se relata un presunto ciberacoso y hostigamiento sexual hacia un aprendiz de torero de 15 años. Según el documento, Agüera comenzó a establecer contacto a través de Instagram con un tono paternalista, usando diminutivos como «chavalín» y elogiando su interés por el mundo taurino. Se interesó por su vida personal, sus estudios e incluso hizo preguntas sobre su rol en relaciones homosexuales –»activo o pasivo»–, un mensaje que posteriormente borró. Además, propuso encontrarse durante las fiestas y envió el mensaje: «Ayyy si tuvieras los 18!!!» el 1 de enero de 2025, sabiendo que acababa de cumplir 15 años.

La denuncia sostiene que Agüera aprovechó su posición de autoridad en la localidad para generar sumisión en el menor. Se menciona el término child grooming para describir este patrón: establecer una relación cercana entre un hombre adulto y un adolescente para disminuir sus defensas. Se han adjuntado capturas de pantalla como evidencia y hay testigos que confirman la existencia de mensajes borrados. El denunciante, cuya identidad permanece anónima, solicita una suspensión cautelar en un plazo de 72 horas y advierte sobre posibles «complicidades» si no se toman medidas.

El PSOE tardó un mes en actuar. No respondió en las primeras 72 horas ni durante varias semanas. Solo el 13 de febrero, tras ser contactado por un medio informativo, notificó al denunciante que había iniciado la tramitación bajo su protocolo contra el acoso –un procedimiento establecido tras el caso del exasesor Paco Salazar, cercano a Pedro Sánchez. Reconoció la «especial gravedad» del asunto y sugirió la posibilidad de investigar penalmente; instó al denunciante a acudir a los juzgados o lo hará el propio partido.

Agüera defiende su inocencia con firmeza: «Hablo con toda la gente del pueblo y en ningún caso ha habido acoso». Apunta hacia el responsable de la escuela, quien amenazó al teniente alcalde durante el verano pasado. Además, niega haber recibido notificación alguna del PSOE.

Perfil de Diego Manuel Agüera

Cargo actual : Alcalde de La Algaba (PSOE) desde 2011; secretario local del partido.

: Alcalde de (PSOE) desde 2011; secretario local del partido. Edad : 45 años.

: 45 años. Responsabilidades : Administra la Escuela Municipal de Tauromaquia, cerrada recientemente debido a la baja matrícula.

: Administra la Escuela Municipal de Tauromaquia, cerrada recientemente debido a la baja matrícula. Antecedentes judiciales: No es esta la primera ocasión; desde el PSOE sugieren que esta denuncia podría llevarse ante los tribunales, como ya ha ocurrido en casos anteriores.

Anécdotas y curiosidades

Mensajes clave : La frase “Ayyy si tuvieras los 18!!!” ha sido calificada como «devastadora» e interpretada como una invitación a verse como objeto sexual.

: La frase “Ayyy si tuvieras los 18!!!” ha sido calificada como «devastadora» e interpretada como una invitación a verse como objeto sexual. Felicitación explícita : Enviaron «Muchas felicidades amigo, felices 15», lo que demuestra conocimiento sobre su edad.

: Enviaron «Muchas felicidades amigo, felices 15», lo que demuestra conocimiento sobre su edad. Borrado de pruebas : La pregunta sobre «activo o pasivo» fue eliminada posteriormente, aunque hay testigos que pueden corroborar su existencia.

: La pregunta sobre «activo o pasivo» fue eliminada posteriormente, aunque hay testigos que pueden corroborar su existencia. Contexto taurino : Las interacciones giran en torno a la escuela taurina que él supervisa.

: Las interacciones giran en torno a la escuela taurina que él supervisa. Vendetta alegada: Acusa al responsable del centro educativo por venganza debido al cierre del mismo.

Este incidente añade más leña al fuego en la crisis del PSOE, ya afectado por otros casos similares relacionados con acoso sexual. Entre las dimisiones recientes se encuentran figuras como José Tomé, ex presidente Diputación de Lugo; Francisco Luis Fernández, ex alcalde Belalcázar (Córdoba); Antonio Navarro, ex secretario PSOE Torremolinos; y Paco Salazar, todos ellos envueltos en denuncias similares y bajo críticas por la lentitud en sus respuestas internas.

La denuncia pone énfasis en el miedo que tiene el menor a posibles represalias familiares si decidiera rechazar las insinuaciones del alcalde. El PSOE, por su parte, ha detectado indicios penales y está presionando para que se tomen acciones judiciales pronto. Mientras tanto, Agüera sostiene su versión sobre conversaciones inocentes con los vecinos del pueblo. Así las cosas, La Algaba espera una resolución mientras crece este escándalo.

Comparación con otros casos PSOE

Caso Cargo afectado Motivo Consecuencia Paco Salazar Exasesor Moncloa Acoso silenciado Protocolo nuevo; crisis interna José Tomé Ex presidente Diputación Lugo Acoso sexual Dimisión Francisco Luis Fernández Ex alcalde Belalcázar Acoso Pérdida cargo Antonio Navarro Ex secretario Torremolinos Acoso Dimisión Diego Manuel Agüera Alcalde La Algaba Acoso a menor Investigación abierta

El retraso mostrado por el PSOE reaviva interrogantes sobre su compromiso ante situaciones tan serias. Aunque la denuncia anónima avanza por los canales internos establecidos, el alcalde continúa insistiendo en su total inocencia.