Telegram se convierte en la segunda aplicación más descargada en EEUU

Es la reacción popular contra la censura y la soberbia.

La semana pasada aumentó drásticamente el interés por la plataforma de mensajería Telegram, conocida por su énfasis en la privacidad y seguridad de los usuarios.

Según los datos de la compañía de análisis de mercado Sensor Tower, citados por The Telegraph, la plataforma se convirtió el pasado domingo en la segunda aplicación más descargada en EE.UU. En total, fue instalada 545.000 veces en el país en una jornada.

Por su parte, CNBC indica, con referencia a la empresa analítica Apptopia, que Telegram fue descargada 5,6 millones de veces entre el 6 y el 10 de enero a nivel mundial.

Aparte de Telegram, ha aumentado drásticamente la popularidad de Signal, otra aplicación de mensajería con privacidad y seguridad avanzadas.

Fue descargada 7,5 millones de veces a nivel global entre el 6 y 10 de enero, 43 veces más que la semana previa.

Tal aumento del interés podría ser provocado por el ataque contra la aplicación Parler, popular entre los conservadores estadounidenses.

La semana pasada fue eliminada de las tiendas de Google y Apple, además de perder el acceso a Amazon Web Services, lo que calificó como «un golpe mortal».

Estas acciones tuvieron lugar días después de que Twitter suspendiera permanentemente la cuenta personal de Donald Trump «debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia», tras el asalto al Capitolio de EE.UU. del pasado miércoles.

Además, la migración de usuarios a Telegram y otras aplicaciones de mensajería seguras podría ser causada por el anuncio de WhatsApp de que compartirá los datos con Facebook, lo quiera o no el usuario.

En un comentario sobre la medida, Pavel Dúrov, cofundador de la plataforma, aseguró que «no es de extrañar que se haya acelerado la huida de usuarios de WhatsApp a Telegram».

LAS VENTAJAS DE TELEGRAM

Una de las principales ventajas que tiene Telegram es que es una aplicación multiplataforma. Además de su versión para smartphones, hay una versión de escritorio de la aplicación, Desktop, de la que os hablamos ya en el pasado. Esta versión la podemos instalar en el ordenador y así acceder desde la misma cuenta en el PC y responder a los mensajes con normalidad, lo que hace su uso especialmente cómodo.

Además, tenemos también una versión web, a la que entramos en este enlace. Desde el navegador vamos a poder acceder también a nuestra cuenta en todo momento y responder a los mensajes que nos manden. Gracias a estas diversas opciones, podremos usar Telegram en cualquier dispositivo y estar siempre al día con nuestros mensajes, respondiendo a compañeros o puede que incluso a clientes de esta manera.

Enviar archivos pesados

Una de las ventajas de Telegram respecto a otras aplicaciones de mensajería ha sido siempre la posibilidad de enviar archivos pesados. A diferencia de la mayoría de apps de mensajería, el límite de peso es bastante amplio en este caso, pudiendo así enviar todo tipo de archivos sin preocupación, incluso fotos sin perder calidad.

Hay momentos en los que puede que necesites enviarle un archivo pesado a un compañero, o un vídeo en alta definición. Gracias a Telegram resulta posible enviar este tipo de archivos sin problemas, facilitando muchas situaciones y agilizando muchos procesos. Para muchos profesionales puede ser una buena razón a la hora de usar la aplicación de mensajería. Sobre todo si usamos también la versión para PC, ya que podemos descargar directamente en el PC dichos archivos y luego ya trabajar con ellos.

Cómo exportar tus chats de Telegram

Un campo en el que Telegram siempre ha destacado de manera positiva y lo siguen haciendo a día de hoy, es el de la privacidad. Es una de las principales armas de la aplicación de mensajería. Por un lado, tenemos la posibilidad de crear chats secretos, que se autodestruyen. En estos chats no es posible hacer capturas de pantalla o grabar la pantalla, además de que al eliminarse también lo hacen los archivos que se hayan enviado en el mismo. Para determinadas conversaciones es un buen método.

Por otro lado, a la hora de usar Telegram podemos usar simplemente el nombre de usuario, lo que supone que podemos ocultar nuestro número de teléfono y evitar que alguien que no queramos lo tenga. También cuando queramos que alguien nos agregue podremos usar ese nombre de usuario y dárselo a esta persona para que nos encuentre en la app.

En los ajustes de la aplicación también resulta posible ocultar la última hora de conexión, por ejemplo, entre otras opciones de privacidad. Esto permitirá que no vayas a compartir más información de la necesaria con aquellas personas con las que tengas contacto en la aplicación.

Acceso con PIN o huella dactilar

Si vas a usar Telegram para trabajar, es posible que no quieras que otras personas, ya sea en casa o en tu trabajo, tengan acceso a la aplicación sin tu permiso. Por suerte, la aplicación nos da varias opciones en este sentido, como ya os contamos en su día, que permiten protegerla con huella dactilar o con un PIN, de manera que nadie entre sin nuestro permiso. Solo nosotros vamos a poder entrar en ella. Los pasos para ello son:

Abrimos el menú lateral.

Pulsamos en Ajustes.

Seleccionamos Privacidad y Seguridad.

En la Sección Seguridad pulsamos en Código de bloqueo.

Ponemos el PIN de cuatro cifras que queramos.

La aplicación cuenta además con una opción para crear una contraseña en la que poder usar dígitos y letras en lugar de sólo dígitos, para una mayor seguridad y privacidad en la aplicación, al evitar que entre alguien ya que resulta mucho más complicado de averiguar para otras personas.

Bots: una herramienta muy práctica

En más de una ocasión os hemos hablado de los bots de Telegram. Si bien la mayoría de ellos pueden estar destinados a un uso informal, hay bots que pueden ayudarnos a que la aplicación se convierta en una herramienta perfecta para trabajar, porque pueden facilitar muchas situaciones o procesos, hay incluso un bot que nos permite tener acceso a nuestro correo directamente desde la app.

Incluso tienes la posibilidad de crear tu propio bot, si hay algo que deseas poder hacer y que la aplicación te vaya a permitir usar. Es otra opción de interés, que permitirá usarla para tu trabajo sin problema alguno. La selección de bots es amplia y el poder crear los tuyos propios aumenta las posibilidades de sacarle partido a esta herramienta en la aplicación. Todo ello contribuye a que Telegram sea una buena herramienta en tu trabajo.

Mensajes silenciosos, programar mensajes…

Mediante sus continuas actualizaciones, Telegram ha mejorado la manera en la que podemos enviar mensajes. La aplicación permite programar el envío de un mensaje, que puede ser una función clave a la hora de usarla en un entorno laboral. Si un compañero está en una reunión, puedes programar dicho mensaje para que lo reciba cuando termine la misma. O si tienes un cliente o compañero en el extranjero, puedes programarlo para que se envíe en una hora en la que sea cómoda para esta persona, para que sepas que lo va a leer en el momento adecuado.

Por otro lado, nos encontramos con los mensajes silenciosos. Podemos enviarle un mensaje a alguno de nuestros contactos en Telegram, pero sin que dicho mensaje haga ruido cuando lo enviamos. Esto permite que le podamos mandar un mensaje a alguien que está en una reunión y queremos que nos llame lo antes posible o que lea lo que tenemos que decirle. También si le mandamos un mensaje a alguien, pero es de noche o esta persona está en una zona horaria diferente, será posible. Así lo recibirá sin que vayamos a despertarle y podrá responder cuando lo lea. Un tipo de mensaje que puede ser de utilidad en muchas situaciones y permite una buena comunicación.

Telegram es fácil de usar

Telegram puede ser una herramienta perfecta para que los miembros de un equipo se comuniquen, tanto mediante un chat grupal como con chat individuales. La aplicación es fácil de usar, similar a cualquier otra aplicación de mensajería, lo que permite que cualquier persona en dicho equipo vaya a poder hacer uso de la misma sin problema alguno. Esto hace que se pueda empezar a usar lo antes posible, algo que algunas aplicaciones destinadas exclusivamente para entornos laborales no pueden decir, porque su diseño no siempre es el más simple o intuitivo. No se perderá tiempo con explicaciones y tutoriales en este sentido.

Agregar a personas sin tener que agregarlos en la agenda

Como cada usuario tiene un nombre de usuario asociado a su cuenta en Telegram, solo vas a tener que buscar dicho nombre de usuario en la aplicación para poder agregarlos. Así vas a poder tener a tus compañeros o a clientes como contactos en la aplicación, sin necesidad de agregarlos como contacto en tu agenda. Para casos de algunos compañeros con los que apenas trabajes, puede resultar cómodo, sobre todo si apenas vas a tener contacto. Además, hace el proceso de agregar a estas personas más rápido, que es también cómodo si trabajas en una empresa o en un equipo con mucha gente.

Usar Telegram como nube personal

En Telegram tenemos la conversación de Mensajes Guardados, que es un chat que tienes contigo mismo. Este chat lo puedes usar como una nube personal, donde mandarte mensajes como recordatorios o con un dato que es importante que no olvides o necesitas apuntar, como una dirección, número de teléfono o una cifra en concreto. Además, en este chat también es posible enviarte archivos, por lo que si necesitas mandar fotos o archivos del teléfono al ordenador, lo puedes hacer usando este chat de manera sencilla. Esto aumenta la versatilidad de la aplicación, haciendo que sea una opción perfecta para trabajar.

Separación de la vida personal

Lo más probable es que para estar en contacto con tus amigos y familiares uses WhatsApp, la aplicación de mensajería que domina en Android. Por eso, el uso de Telegram para fines laborales, permite una buena separación entre tu vida personal y laboral. Vas a usar aplicaciones diferentes para estar en contacto con estas personas, lo que va a evitar que mezcles su uso, que puede resultar especialmente incómodo para muchos.

Así que se presenta como un buen método con el que poder tener una clara separación entre tus contactos personales y los del trabajo. Cuando trabajes, será Telegram la aplicación que uses, mientras que en tu tiempo libre o para contactar a tus amigos o familiares, será WhatsApp la que uses, por ejemplo.