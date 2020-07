Filtran un vergonzoso vídeo de Marimón: así se burla el nuevo directivo de TVE de las manifestaciones contra el Gobierno

Ignacio Marimón ‘estrena’ cargo en RTVE con polémica.

El nuevo director de Centros Territoriales de la Corporación protagonizó un vergonzoso vídeo donde se mofa de los ciudadanos que, desde el barrio de Salamanca y otros puntos de España, salieron a protestar contra la nefasta gestión sanitaria del Gobierno de Pedro Sánchez.

Marimón, que fue nombrado por el director de Información y Actualidad de RTVE, Enric Hernández, se grabó ridiculizando y ofendiendo a los ciudadanos que salieron a la calle indignados por la patosa gestión del COVID-19.

Con jersey en los hombros y acento de pijo, este ‘profesional’ de RTVE se mofó de los manifestantes diciendo: «Soy Borjamari y vengo a contaros hoy una iniciativa ciudadana superguachi. Nos reunimos todos juntos, nos saltamos el estado de alarma y atacamos a este dictador tan chungo que nos está reprimiendo».

Incluso, Marimón canta una ‘consigna’ que busca caricaturizar a los españoles que están en desacuerdo con la compra de material sanitario defectuoso o insuficiente, así como de la toma tardía e irresponsable de decisiones, la manipulación de los datos de fallecidos y la incapacidad de dotación de suministros a los sanitarios y fuerzas de seguridad.

En concreto, el director de Centros Territoriales cantó: “de oro mascarilla, son una maravilla, la saga Louis Vuitton y no Alberto Garzón”.

Para aumentar su prejuicio y ofensas, también indicó un “tienen COVID los pobres, no se lavan ni a golpes. Guarros, perroflautas, no conocéis el agua. Tampoco la lavanda”.

Censurador profesional

Sin embargo, Marimón no solo en encara y burla de quienes protestas contra el Gobierno del PSOE-Podemos, sino también con sus propios compañeros de TVE. A quienes busca silenciar y censurar a través de las redes sociales.

Por ejemplo, a su compañera Marta Pastor.

La periodista mostró su rechazo a la campaña de Correos en el marco de la celebración del ‘Orgullo Gay’ a través de las redes sociales:” Seguimos sin un numero suficiente de respiradores si hay un repunte de #COVID19 pero hemos pintado los coches de @Correos de colorines … insisto el número de gp va en aumento … poco nos pasa”.

Sin embargo, Marimón intentó acallarla al instante: “Estás haciendo daño a la imagen de todos los compañeros que trabajamos en #RTVE y que creemos en la visibilidad de la diversidad. La libertad de expresión es maravillosa pero también lo es el respeto al diferente. Por un mundo lleno de colorines diverso y respetuoso”.

Irónicamente un “respeto al diferente” que no pone en práctica el nuevo director de Centros Territoriales de TVE, quien opta por humillar a quienes exigen al Gobierno que se haga responsable por más de 48.000 muertos bajo su nefasta gestión sanitaria de la pandemia del COVID-19.