Andrea Levy se descojona de las barbaridades que suelta Rosa Villacastín: “Pensaba que era Carlos Latre”

Esperpéntico.

La activista Rosa Villacastín ha vuelto a hacer el ridículo en directo al defender al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, restando importancia a los escándalos de corrupción que implican a su Ejecutivo, su partido y su círculo íntimo.

La Churra participó en el programa En boca de todos para reivindicar el último manifiesto del ‘clan de la ceja’ en apoyo al líder del PSOE, en el que claman por la continuidad del jefe del Ejecutivo y denuncian presiones judiciales y mediáticas para que caiga un Gobierno “democráticamente elegido mediante un informe de la Guardia Civil”.

Con su tono chulesco, afirmó que el grupo —entre los que se encuentran ministros y expresidentes autonómicos socialistas— apoya al presidente. Aunque afirma que el haber pedido perdón no es suficiente, no aporta ninguna medida para solucionar la crisis y solo se limita a apoyar al presidente porque sí.

«A ver, que apoyamos a Pedro Sánchez, sí. No conozco ni una propuesta de Feijóo de qué piensa hacer en un futuro si llega a las elecciones… Con pedir perdón no, dejar que la justicia… mira, Cerdán está en la cárcel y a lo mejor entran muchos más, no sé. Y si lo han hecho, que entren. Yo no saldría nunca a defender a Cerdán ni tampoco a los otros, ni de Ábalos.

Pero el PP lleva insultando a Sánchez hasta límites que no se han conocido en este país, y mira que llevo desde la Transición, desde el año 75, hijo. O sea, no lo he conocido ni estando Fraga, ni estando nadie… lo que está haciendo este Gobierno por su capacidad de llegar a los ciudadanos».