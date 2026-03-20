Carlos Cuesta hunde al Frankenstein sanchista: «A PSOE, Bildu, ERC, Junts y PNV los une el delito»

Más claro, el agua.

El periodista Carlos Cuesta ha hecho una descripción del hilo que une al Gobierno Frankenstein de Pedro Sánchez durante su participación en el programa Horizonte.

El director adjunto del Grupo Libertad Digital no se ha cortado ni un poco a la hora de analizar la razón que permite a Pedro Sánchez pactar con partidos de extrema izquierda como ERC y Bildu, al tiempo que lo hace con formaciones de derecha (PNV) y de extrema derecha como Junts.

«El punto de unión de gran parte de los partidos que se han rodeado en torno al Partido Socialista es el delito. Y siento ser así de claro, pero es que es la puñetera realidad. Cuando tú constituyes una alianza de partidos así, no vas a ser un grupo de partidos o un gobierno que defienda a la policía».

Pero, además de dejar el titular, Cuesta ha explicado el asunto de una manera didáctica: