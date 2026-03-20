Carlos Cuesta hunde al Frankenstein sanchista: «A PSOE, Bildu, ERC, Junts y PNV los une el delito»

Más claro, el agua.
El periodista Carlos Cuesta ha hecho una descripción del hilo que une al Gobierno Frankenstein de Pedro Sánchez durante su participación en el programa Horizonte.
El director adjunto del Grupo Libertad Digital no se ha cortado ni un poco a la hora de analizar la razón que permite a Pedro Sánchez pactar con partidos de extrema izquierda como ERC y Bildu, al tiempo que lo hace con formaciones de derecha (PNV) y de extrema derecha como Junts.
«El punto de unión de gran parte de los partidos que se han rodeado en torno al Partido Socialista es el delito. Y siento ser así de claro, pero es que es la puñetera realidad. Cuando tú constituyes una alianza de partidos así, no vas a ser un grupo de partidos o un gobierno que defienda a la policía».
Pero, además de dejar el titular, Cuesta ha explicado el asunto de una manera didáctica:
«Hay un trasfondo político que lo explica. O sea, aquí debemos pensar que la política no existe, que los partidos políticos tienen distintas ideologías porque le dan a la ruleta y la que les ha tocado… Pues no, no es así. Vamos a ver, esta alianza de gobierno la conforman determinados partidos antisistema, determinados partidos proetarras, determinados partidos prookupas, que tienen un factor común entre todos ellos, y es que muchos de ellos pretenden la captación de voto entre delincuentes. Lo siento mucho, pero es así. O sea, los proetarras, ¿a quién van? ¿A gente que se levanta cada mañana con ganas de trabajar? No, no es verdad.
Los que defienden la okupación van en contra de la propiedad. ¿Contra quién van? ¿Quién va en contra de la propiedad? Pues, para empezar, los ladrones, es que es bastante básico. Si tú defiendes a la gente que madruga cada mañana y que intenta ahorrar un patrimonio para poder tener una casa, o dos o tres, estás defendiendo al de la propiedad. Si tú defiendes al de los okupas, defiendes al delincuente, es muy básico».