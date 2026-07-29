Lucía Etxebarria estalla de indignación por el caradurismo de Sánchez con los incendios: «Me enerva»

Lucía Etxebarria ha mostrado toda su indignación en el programa Vamos a ver contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras presenciar el balance del curso político, en el que pintó un país en el que todo va bien y en el que no hizo referencia a la corrupción que señala a su Ejecutivo, su partido y su círculo íntimo.

Pero el punto que colmó la paciencia de la colaboradora del matinal de Telecinco fue cuando hizo referencia a los incendios que azotan España. En especial, cuando afirmó que «el Gobierno de España ha hecho de la lucha contra la emergencia climática, en sus dos ámbitos, la mitigación y la adaptación, no solo una prioridad, sino también un compromiso de presente y de futuro con nuestro país. Y no estamos ni nunca vamos a escatimar recursos al respecto. Por eso hemos reforzado nuestro dispositivo, con más efectivos y, por supuesto, con más medios para apoyar a las comunidades autónomas, que son, en primera instancia, las competentes para luchar contra las llamas».

Etxebarria mostró su absoluta indignación con el marido de Begoña, que, por ejemplo, en mayo afirmó que este verano se activaría un kit especial para transformar aviones en hidroaviones para combatir los incendios, cuando el único que funciona —un prototipo— está en Francia. Recordó la diferencia con los aviones Falcon que usa Sánchez para sus viajes.

«Aparte, es que solo tenemos siete hidroaviones porque, de una flota de 14, siete no funcionan y tenemos cinco Falcon».

También criticó la excesiva burocracia que han impuesto para realizar labores de limpieza y mantenimiento de los espacios, una labor que, por no realizarse, ha favorecido la propagación de los incendios.

«Cuando dicen que no te prohíben recoger piñas… Vaya usted a Manzanares el Real e intente recoger una piña, que está todo el parque alfombrado de piñas. Para recoger piñas tienes que hacer una solicitud imposible. No puedes desbrozar sin hacer una burocracia que es kafkiana, kafkiana».

La rabia de la escritora aumentó mientras seguía con su crítica contra la gestión de Pedro Sánchez:

«Los impuestos que les están metiendo a agricultores y ganaderos son de siervos de la gleba. ¿Qué me está contando este señor? ¡Por favor! Es un boicoteo a agricultores y ganaderos, un boicoteo al campo, un desprecio al campo y luego ponerse la medalla hablando de emergencia climática».

Por último, recordó cómo el discurso de la «emergencia climática» que enarbola desde hace ocho años el presidente del Gobierno supone una asunción indirecta de responsabilidades porque, si es consciente de la emergencia, tiene que actuar en consecuencia: