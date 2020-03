Gloria Camila y Sofía Suescun se pelean como gatas salvajes: la estrategia de Telecinco para hacernos olvidar el coronavirus

Puede ser frívolo pero, además de la información sobre la pandemia del coronavirus, también es necesaria la distracción. ‘Supervivientes 2020’ es de los pocos programas que sigue centrándose casi exclusivamente en la evasión. Mientras que todavía no se sabe qué va a pasar con los concursantes en Honduras, en el plató siguen sucediéndose las broncas de siempre. La más descarada, la que ocurrió el domingo 22 de marzo de 2020 en el debate del reality entre Gloria Camila y Sofía Suescun.

Siempre que sigan existiendo las broncas impostadas, frívolas y chabacanas de los personajes de Telecinco, habrá un mínimo de esperanza de que el mundo pueda alcanzar la normalidad. Eso es al menos lo que deben pensar los ejecutivos de Mediaset y por ello, el 23 de marzo, una de las noticias más leídas de los medios de televisión fue la pelea monumental que tuvieron en el plató del debate de ‘Superivivientes 2020’, Sofía Suescun y Gloria Camila, novia y exnovia, respectivamente, de Kiko Jiménez.

Las broncas entre ambas jóvenes son ya de lo más atractivo de las galas de ‘Supervivientes 2020’ por lo que, cada semana, se ‘afanan’ más en dar espectáculo.

Todo comenzó por un comentario de Antonio David Flores, padre de rocío Flores (sobrina de Gloria Camila), quien pidió, llorando que su madre (Rocío Carrasco) le enviase una señal de que estaba bien en pleno Estado de Alarma por la pandemia:

Me he informado y su madre no ha mandado ningún mensaje a la organización, ni de forma privada