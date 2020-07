Emma García se pronuncia sobre Toñi Moreno y confirma el mal rollo entre ellas

Emma García se va de vacaciones y le sustituirá Toñi Moreno frente a ‘Viva la vida’ en verano. Esto ya lo sabíamos pero, sorprendentemente, Emma ha declarado que le hubiera gustado más que Terelu Campos hubiera ocupado su puesto.

Repasemos el vía crucis deToñi Moreno: El sábado 20 de octubre de 2018 se supo que Emma García y Toñi Moreno se iban a intercambiar sus respectivos programas. Es decir, que la primera se hará cargo de ‘Viva la vida’ en Telecinco y la otra hará lo propio con ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ en Cuatro. Era imposible entender la decisión de Paolo Vasile.

En esa época, Moreno llevaba 2 años triunfando en ‘Viva la vida’, un show que ella levantó de la nada, mientras que ‘MyHyV’ había sido relegado a Cuatro haciendo audiencias paupérrimas, eso sí, Emma García llevaba más de una década sentada en las famosas escaleras del programa.

Luego llegó el siguiente ‘palo’: Toñi va a presentar el que fue su programa, ‘Viva la vida’, durante los meses de verano. Es decir, va a ser la sustituta de su sustituta. ¿Hay algo peor? Sí.

Y es que, de repente, Toñi se ha quedado sin ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. El programa volverá pero sin ella, con Jesús Vázquez al frente. Una locura extrema que nadie entiende.

Por lo menos, Moreno estará ocupada en ‘Viva la vida’ durante un mes pero a qué precio…

El 16 de julio de 2020, la revista Lecturas publicó una entrevista con Emma García en la que, primero confesaba cómo vivió ella el famoso cambio de presentadoras en 2018:

Pero sobre el fichaje de Moreno para sustituirla durante el verano, Emma sorprende al declarar que:

Me sorprendió su elección para el verano, yo me decantaba por mi compañera Terelu (Campos). Pero me alegro mucho porque le hace especial ilusión y tiene muchas ganas de trabajar porque, desgraciadamente, ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se ha visto afectado por la pandemia.