La exclusiva de Antonia Dell’Atte que ha reventado Telecinco: “Alessandro Lequio me pegó embarazada”

Alessandro Lequio está en el ojo del huracán pero él no se posiciona y en Mediaset, los que ahora van de feministas, le protegen.

Todo surgió con el estreno de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la docuserie sobre Rocío Carrasco en la que la hija de Rocío Jurado denuncia malos tratos por parte de su exmarido, Antonio David Flores (colaborador de ‘Sálvame’ hasta ese momento).

El colaborador de ‘El programa de A.R’, Alessandro Lequio, ha sido uno de los más críticos con Rocío Carrasco en su papel como madre por lo que, en su entrevista, la hija de Rocío Jurado aseguró que el italiano era igual que Antonio David y que por eso le defendía.

Lequio, al día siguiente se defendió diciendo que él nunca ha sido denunciado ni condenado por malos tratos.

Pero el conde italiano se equivocó en algo. No sólo le reconoció, hace 20 años en el desaparecido programa de Canal 9, ‘Tómbola’, que había dado algún que otro “guantazo” a alguna mujer (y se quedó tan ancho) si no que la que fue su esposa, Antonia Dell’Atte, le denunció en su día por malos tratos. Algo que la otra expareja del conde, Ana Obregón, ha desmentido en redes sociales.

¿Por qué Antonio David está fuera de Mediaset y Lequio no? Al final, ambos han sido acusados sin que un juez haya dictado sentencia pero uno está en el paro y otro no. ¿A qué juega Telecinco? No se comprende su vara de medir.

Si quieren dar ejemplo que lo hagan de verdad, no que se dediquen a hacer un circo alrededor de los malos tratos y con mensajes incongruentes. Eso hace más mal que bien.

La exclusiva de Antonia Dell’Atte

El 5 de mayo de 2021, Antonia Dell’Atte ofreció una exclusiva a la revista Lecturas en la que confesó el maltrato que sufrió de manos de Lequio.