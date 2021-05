Joaquín Prat da un golpe en la mesa y deja mudo a Alessandro Lequio por su opinión sobre Rocío Carrasco

Alessandro Lequio no puede evitar mostrar, cada día, su rechazo hacia Rocío Carrasco pero el 11 de mayo de 2021, en ‘El programa de Ana Rosa’, Joaquín Prat le paró los pies.

El 22 de marzo de 2021 se estrenó ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la docuserie sobre Rocío Carrasco en la que la hija de Rocío Jurado denuncia malos tratos por parte de su exmarido, Antonio David Flores (colaborador de ‘Sálvame’ hasta ese momento).

La cadena se ha puesto de lado de Carrasco, despidiendo inmediatamente a Antonio David, condenándole como maltratador sin que ningún tribunal lo haya declarado culpable (aunque tampoco inocente, su causa sigue abierta).

Sin embargo, en Telecinco siguen trabajando personas que no sólo atacan a Rocío Carrasco sino que tienen un pasado polémico (comparable al de Antonio David)

El colaborador de ‘El programa de A.R’, Alessandro Lequio, ha sido uno de los más críticos con Rocío Carrasco en su papel como madre por lo que, en su entrevista, la hija de Rocío Jurado aseguró que el italiano era igual que Antonio David y que por eso le defendía.

Lequio, al día siguiente se defendió diciendo que él nunca ha sido denunciado ni condenado por malos tratos pero hay que recordarle que públicamente confesó haber pegado a alguna mujer y que su exesposa, Antonia Dell Ate ganó una demanda que él le había interpuesto por llamarle maltratador…

El 11 de mayo de 2021, en ‘El programa de Ana Rosa’ se estaba debatiendo sobre el caso y Lequio volvió a atacar a Rocío Carrasco:

Yo no digo que Rocío Carrasco sea una mala madre, pero lo que sí que digo es que no entiendo la decisión de una madre de no tener en su vida a sus hijos.