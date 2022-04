Espinosa de los Monteros destroza a Jorge Javier Vázquez en una bronca sin precedentes en Twitter

Jorge Javier Vázquez ha salido escarmentado de su última ‘hazaña’ política. El presentador se ha metido con Iván Espinosa de los Monteros y el zasca que ha recibido ha sido histórico.

Jorge Javier Vázquez, el que dice que ‘Sálvame’ es de “rojos y maricones”, el pequeño dictador que machaca a todo aquel que no le baila el agua y que ahora mismo podría quedarse sin programa en Telecinco porque la audiencia baja más cada día y encima están siendo investigados por una supuesta red de espionaje ilegal, no escarmienta y no para de meterse en charcos que ni le van ni le vienen.

Por ello, el 2 de abril de 2022, el catalán publicó un blog personal de la revista Lecturas un post en el que, entre otras cosas escribió:

La vida no se basa en conseguir diariamente grandes hitos. Se trata de volver a casa sin una bronca en el trabajo. De que Ayuso hable poco. De que Feijóo hable menos. De que Espinosa de los Monteros pague lo que debe. En fin, esas cositas.

Este es el texto que además Vázquez publicó en Twitter para promocionar en su post.

Recordemos que Vázquez ha llegado a hacer campaña por el PSOE, algo de lo que alardea constantemente en televisión.

Pues bien, uno de los afectados por este mensaje, el diputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, le respondió sin miramientos con la misma fórmula que había utilizado el de Badalona:

La vida no se basa en conseguir diariamente grandes hitos. Se trata de no crear una red de espionaje a 140 personas. De no burlarse de una violación en televisión. De no insultar a todos los que no son ‘rojos y maricones’. En fin, esas cositas.

Vázquez, resentido jugó al ‘pero tú más’ y con un intento de ser irónico, le contestó:

Por supuesto, cariño. Pero, ¿has pagado ya o todavía no has encontrado la ventanilla?

La trama de espionaje de ‘Sálvame’

El miércoles 24 de marzo de 2022, el portal BLUPER anunció, en exclusiva, que Mediaset y La Fábrica de la Tele habían despedido a dos de los históricos directores del programa, David Valldeperas y Alberto Díaz.

Se pensó entonces que era por la crisis de audiencia que lleva padeciendo el programa desde hace meses pero, al parecer, no fue por eso.

El 26 de marzo de 2022, el diario El mundo soltó una bomba que no podíamos esperar: La dirección de Sálvame «propulsó» una investigación ilegal a 140 famosos. Fue por esto por lo que fueron despedidos Valldeperas y Díaz.

El programa de Sálvame, propiedad de la productora, La fábrica de la Tele, aparece como investigada por un delito de revelación de secretos, todo ello dentro de la ‘Operación Deluxe’, que lleva vigente desde el pasado 2018. En un primer momento se investigó al colaborador del programa y fotógrafo Gustavo González, pero parece que ahora al nombre del paparazzi se añaden los nombres de otras siete personas del equipo de Sálvame, entre los que se encuentran David Valldeperas y la propia productora como persona jurídica.