Jiménez Losantos va a por todas y desvela el negro futuro de Jorge Javier Vázquez en Mediaset

Nuevo capítulo de una guerra que no parece tener fin. Federico Jiménez Losantos ha vuelto a atacar a Jorge Javier Vázquez desvelando que en Mediaset las cosas se han vuelto muy negras para el presentador catalán.

La guerra mediática entre el presentador de radio y el conductor de ‘Sálvame’ se remonta a hace tiempo pero en los últimos meses ha empeorado.

Losantos lleva tiempo advirtiendo que el fin de ‘Sálvame’ está cerca pues que la audiencia le ha dado la espalda pero también es verdad que durante la primera semana del mes de mayo de 2022, el programa de Telecinco remontó en datos gracias al escándalo de Marta Riesco.

La novia de Antonio David Flores y reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ aseguró que Rocío Carrasco, exmujer de Antonio David, le había llamado para ofrecerle participar, como cantante, en un concierto homenaje a rocío Jurado.

Pero ‘Sálvame’, con Carrasco al frente, mostró unos vídeos de seguridad del restaurante donde supuestamente se produjo la llamada que desmentían a Riesco.

Pero lo que verdaderamente llamó la atención fueron los exagerados y agresivos ataques que Vázquez le dedicó a Riesco en directo.

Ante esto, el director de EsRadio, desde su programa ‘Es la mañana’ de Federico explotó y dijo:

Jorge Javier Vázquez es un maltratador con todas las letras. Hace abuso de poder y apología al acoso personal y laboral

Verte da asco, pero ver cómo actúas da pena. Marta Riesco está resistiendo y te está derrotando. Aún no lo sabes, pero tu carrera acabó ayer, te ha derrotado una chica que aún no es nadie en el periodismo. Has abusado, has maltratado a una mujer, lo mismo que haces con Lydia Lozano. Ya vale.

Sigue abusando de las mujeres que, por lo visto, te gusta, El que vas a caer eres tú. Has mentido os han pillado mintiendo.