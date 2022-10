Análisis de lo que nos espera con Sonsoles Ónega en A3: ¿Tiene buena pinta el programa o será un fracaso?

Gran expectación ante el estreno de ‘Y ahora Sonsoles’ en Antena3. ¿Qué podemos esperar del programa? ¿Tiene posibilidades?

El polémico fichaje de Sonsoles Ónega

Fue la noticia bomba de la temporada en televisión. En un comunicado de prensa, el 11 de julio de 2022, Atresmedia confirmó que Sonsoles Ónega había fichado por el grupo de comunicación.

La periodista, comunicadora y escritora se incorporó asó a la competencia después de años ligada a Mediaset donde la convirtieron en una estrella emergente gracias a ‘Ya es mediodía’, ‘Ya son las ocho’ y galas en prime-time de realities.

En poco tiempo, Ónega, que venía de ser reportera en TVE, se convirtió en una estrella gracias a Mediaset. A ella le dieron, en poco tiempo, más oportunidades que a muchos que llevan años allí.

Pero Sonsoles se fue y aunque pasó un tiempo sin saber qué iba a hacer en su nueva ‘casa’, al final se supo que le darían un programa diario, de 19.00 a 20.00 horas, y que se llamaría ‘Y ahora Sonsoles’ (un nombre poco original pero qué le vamos a hacer?

¿Qué esperar de ‘Y ahora Sonsoles’?

Tal y como informó Antena3 en una nota de prensa, el espacio se estrenará el próximo lunes 24 de octubre.

El nuevo programa de Antena 3, dirigido por Patricia Lennon, cuenta con un gran plató con distintos espacios que servirá para dar cabida a las distintas secciones del programa, desde las entrevistas hasta las tertulias con colaboradores. Además, ‘Y ahora, Sonsoles’ tendrá público en plató, lo que le dará un mayor dinamismo al programa.

‘Y ahora, Sonsoles’, producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Buendía Estudios, también tendrá un equipo de reporteros a pie de calle. Ellos serán los encargados de acercar al plató lo que sucede y narrar al público todo lo que vaya aconteciendo desde la cercanía.

En cuanto a los colaboradores, se han anunciado los periodistas Olga Viza, Pilar Velasco, Luz Sánchez Mellado, Beatriz Miranda o Daniel Carande, la escritora y periodista Valeria Vegas, el periodista de sucesos Carlos Quílez, la modelo Mar Flores, la empresaria Cruz Sánchez de Lara, la periodista Alejandra Prat, el cómico Miguel Lago, el sacerdote Padre Damián, la escritora Ángela Vallvey, la empresaria Carmen Lomana, la profesora y periodista Marta García Aller, el filósofo David Pastor Vico, la influencer Tamara Gorro o la abogada Bárbara Royo, entre otros.

A ver, seamos sinceros, no es que Alejandra Prat, Carmen Lomana, Mar Flores o Tamara Gorro sean la alegría de la huerta. A priori, para un servidor, me suena todo a un poco casposo. Pero, repito, no soy target.

El problema es que, aunque ‘Sálvame’ está de capa caída, si se va a hablar de temas del corazón, prefiero ver a Lydia Lozano histérica contra Matamoros que a Mar Flores intentando ser políticamente correcto. Pero eso es mi gusto personal…

‘Y ahora Sonsoles’ tiene muchas cosas a favor: principalmente la franja puesto que, hoy por hoy, Telecinco sufre un rechazo de la audiencia brutal.

Eso sí, si Telecinco decide emitir en ese mismo horario ‘Café con aroma de mujer’ puede que haya un problema.

Cierto es que la telenovela ya la ha visto mucho de su público potencial en Netflix pero no todo. Además, yo, como fan de la serie, reconozco que si la pillo haciendo zapping no cambiaría de canal aunque ya la haya visto. Es una evasión perfecta.

Cuidadito con lo que pueda pasar que aunque Sonsoles es una apuesta fuerte, no las tiene todas consigo.