Meryl Streep y su homenaje a Penélope Cruz en los ´Princesa de Asturias´

El pasado 20 de octubre de 2023 se celebraban la entrega de Premios Princesa de Asturias y una de las personas que destacó por encima de todo para el gran público fue Meryl Streep.

Cuando la Princesa Leonor le entregó el premio, la actriz hizo un emotivo discurso con guiño a Penélope Cruz, nuestra actriz más internacional.

«¿Quién soy yo? Una buena chica de clase media de Nueva Jersey, para atreverme a meterme en la piel de la primera ministra de Reino Unido o de una superviviente polaca del Holocausto o de la árbitra del buen gusto en el mundo de la moda…», señaló.

Algo que recordaba y mucho las palabras de Pe cuando recogió su Oscar a mejor actriz de reparto en el 2009 por ´Vicky Cristina Barcelona´.

En sus palabras “crecí en un lugar llamado Alcobendas, donde este no era un sueño muy realista” (“I grew up in a place called Alcobendas, where this was not a very realistic dream” ) la actriz ponía en el mapa el lugar donde se formó como Streep y además dejaba claro que estaba consiguiendo un sueño.

Poco después volvió a hacer referencia a ella, y a una gran figura de la pintura española demostrando que Street estaba realmente implicada en los galardones: «Un gran artista español, Pablo Picasso, dijo: ‘Imitar a los demás es necesario, imitarse a uno mismo es patético. Y otra gran artista española, Penélope Cruz, dijo: ‘No puedes vivir tu vida mirándote a ti mismo desde el punto de vista de otra persona’.»

Y aseguraba riéndose que imitaba mal a Penélope.

«Es difícil para mí hacerme a la idea de estar aquí, una parte de mí sospecha que como he interpretado a personas extraordinarias toda mi vida, ahora me toman por una de ella,» señalaba la protagonista de `Kramer vs. Kramer´ en sus agradecimientos.

Casi al final del discurso, Streep incitaba a la reflexión sobre la paz y lo hacía a través de Lorca y su mítica obra ‘La Casa de Bernarda Alba’.

«Lorca escribió su obra dos meses antes de su propio asesinato, en vísperas de otro asesinato. Que pudiera ver desde tan alto, que mirara con tanta distancia los acontecimientos que tanto amenazaban su vida… Es extraordinario… Esa sabiduría, que no le salvaría pero sería una advertencia para el futuro, es un regalo para nosotros. La empatía puede ser una forma radical de acercamiento y diplomacia en este mundo cada vez más hostil y volátil.» , señaló.

La actriz estadounidense, protagonista de películas como “Kramer vs. Kramer”, “La dama de hierro” o “El diablo se viste de Prada´, se metió totalmente al público en el bolsillo.

En la ceremonia se premió a figuras relevantes dentro de diversos ámbitos como las artes, las letras, la investigación científica y técnica, la cooperación internacional, la concordia o los deportes.