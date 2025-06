The Times también acusa al Gobierno Sánchez de ir contra la Guardia Civil, difundiendo el bulo de la bomba lapa

The Times sacude a Sánchez.

La credibilidad del Gobierno del marido de Begoña ha sufrido un nuevo revés internacional.

El prestigioso diario británico The Times ha publicado este martes una contundente información donde acusa directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haber difundido falsamente que un agente de la Guardia Civil planeaba colocar una bomba bajo el coche del presidente del Gobierno.

«El gobierno español ha acusado falsamente a un agente de policía de conspirar para colocar una bomba bajo el coche del presidente del gobierno, Pedro Sánchez», comienza la información publicada por el rotativo británico, que no deja en buen lugar al Ejecutivo español. Lo más grave, según destaca el medio, es que «los ministros se han negado a retirar las acusaciones pese a que la cadena estatal RTVE publicó una información admitiendo su falsedad».

El escándalo tiene su origen en una información publicada inicialmente por El Plural el pasado 30 de mayo, donde se hacía referencia a unos supuestos mensajes de WhatsApp intercambiados entre el capitán Juan Vicente Bonilla, ex miembro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y actual gerente de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud, y un confidente. Según la versión inicial, Bonilla habría manifestado su deseo de colocar «una bomba lapa en los bajos» del coche de Sánchez o incluso contratar a «un sicario venezolano».

Sin embargo, como reveló posteriormente The Objective, estos mensajes publicados por el diario sanchista El Plural habían sido manipulados, omitiendo partes clave que demostraban que, en realidad, Bonilla estaba bromeando sobre la posibilidad de que alguien atentase contra él por investigar a «los que trincan». A pesar de que varios medios como laSexta, RTVE o eldiario.es rectificaron posteriormente sus informaciones, tres ministros del Gobierno mantuvieron las acusaciones.

Tres ministros en el punto de mira

The Times señala expresamente a tres miembros del Gobierno que propagaron este bulo y que, según el diario, se niegan a rectificar:

Pilar Alegría , portavoz del Gobierno y ministra de Educación, quien acusó al agente de «amenazar con poner una bomba bajo el coche del presidente».

, portavoz del Gobierno y ministra de Educación, quien acusó al agente de «amenazar con poner una bomba bajo el coche del presidente». María Jesús Montero , vicepresidenta del Gobierno, que señaló que era «intolerable» que alguien que cobra «un sueldo público de los madrileños y del pueblo español» se refiera al presidente con una «amenaza de muerte».

, vicepresidenta del Gobierno, que señaló que era «intolerable» que alguien que cobra «un sueldo público de los madrileños y del pueblo español» se refiera al presidente con una «amenaza de muerte». Óscar López, ministro de Transformación Digital, que acusó al agente de «fantasear con la muerte del presidente del Gobierno».

El diario británico subraya que estas acusaciones se produjeron precisamente cuando la UCO está investigando casos de corrupción que afectan directamente al círculo más próximo de Sánchez: su esposa Begoña Gómez, su hermano David Sánchez y su exministro José Luis Ábalos.

Crecientes críticas internacionales al Gobierno de Sánchez

El caso de la «bomba lapa» no es la única crítica que la prensa internacional está dirigiendo al Gobierno español. El mismo artículo de The Times menciona también el denominado «caso fontanera», en referencia a Leire Díez, ex cargo socialista a quien el diario británico se refiere como «the plumber» (la fontanera).

Según recoge el rotativo, Díez habría intentado buscar información comprometedora para desacreditar a la UCO y habría ofrecido a empresarios imputados favores de la Fiscalía a cambio de información contra esta unidad policial. «El PSOE ha intentado desvincularse de sus actos, pero no abrió una investigación interna hasta casi una semana después, y solo tras la presión de sus bases», añade The Times.

Esta no es la única crítica internacional reciente. El diario The Telegraph publicó hace apenas unos días un reportaje en el que definía a Sánchez como la «pesadilla socialista española» por los «apagones y el desempleo», reflejando una creciente preocupación en los medios extranjeros por la situación política española.

El «Gobierno Frankenstein» bajo escrutinio internacional

La coalición gobernante, frecuentemente denominada por sus críticos como «Gobierno Frankenstein» por la diversidad -e incongruencia en las posturas- de partidos que lo apoyan, está siendo objeto de un creciente escrutinio en la prensa internacional. La gestión de crisis como la del bulo de la «bomba lapa» está dañando seriamente la imagen exterior de España.

El escándalo ha provocado que Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, haya convocado una protesta multitudinaria para el próximo fin de semana. Según recoge The Times, Feijóo ha arremetido contra «el Gobierno por el bulo, la mentira y el insulto a la inteligencia ciudadana».

La repercusión internacional de este caso llega en un momento especialmente delicado para el Ejecutivo de Sánchez, que se enfrenta a múltiples frentes abiertos: las investigaciones judiciales a su entorno más cercano, la crisis con sus socios parlamentarios y una creciente contestación social.

La UCO en el centro de la tormenta política

Otro aspecto que destaca la prensa internacional es el intento de desacreditar a la UCO, unidad especializada en la lucha contra la corrupción. Según The Times, coincidiendo con las investigaciones sobre el entorno de Sánchez, se han difundido grabaciones que muestran supuestamente a miembros del PSOE buscando «trapos sucios» para incriminar a esta unidad policial.

Esta situación ha provocado que incluso dirigentes del propio PSOE, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, hayan pedido una investigación «criminal» sobre lo ocurrido.

La UCO, que actualmente investiga casos que afectan directamente al círculo más próximo del presidente, podría pasar a depender exclusivamente de la Fiscalía tras una nueva reforma legal que planea el ministro Félix Bolaños, según recogen algunos medios españoles, lo que ha generado aún más controversia.

Un escándalo que traspasa fronteras

El bulo de la «bomba lapa» ha trascendido ya las fronteras españolas y se ha convertido en un ejemplo internacional de manipulación informativa con fines políticos. Lo más sorprendente para los medios extranjeros es la negativa del Gobierno a rectificar pese a la evidencia de que la información era falsa.

Como curiosidad, el caso ha generado tal repercusión que hasta la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se ha desmarcado de la posición oficial del Gobierno y ha defendido a la UCO, calificando de «gravísimos» los audios de la «fontanera» de Ferraz.

La crisis de credibilidad del Gobierno español parece lejos de resolverse y amenaza con seguir generando titulares en la prensa internacional durante las próximas semanas, especialmente con la manifestación convocada por el PP para el próximo fin de semana, que promete ser multitudinaria según las previsiones de los organizadores.