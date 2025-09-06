Quimeras: los ‘tiburones fantasma’ que usan dientes en la frente para el sexo

Hay animales que parecen bromas de la naturaleza, y luego están las quimeras, esos “tiburones fantasma” que, si los vieras en un documental, pensarías que son fruto de un concurso de criaturas imposibles.

Imagina un pez con cuerpo de tiburón, aletas extravagantes, y, por si fuera poco, dientes retráctiles en la frente.

El “tiburón fantasma” es el mejor ejemplo de que, en la naturaleza, la realidad supera cualquier ficción, y que el fondo del mar sigue guardando secretos tan insólitos como fascinantes.

A día de hoy, 6 de septiembre de 2025, la ciencia ha confirmado que estas varillas cefálicas dentadas son reales y tienen una función: el apareamiento.

Nada de dragones ni bestias mitológicas, sino pura estrategia evolutiva de las profundidades.

El último hallazgo, publicado en la revista PNAS y amplificado en medios internacionales, revela cómo los machos de quimera despliegan estos dientes para sujetar a la hembra durante la cópula.

El resultado es tan sorprendente que incluso los expertos en biología marina se frotan los ojos ante las grabaciones de estos animales, obtenidas a más de mil metros bajo el mar.

Un linaje tan antiguo como enigmático

Aunque se les apode tiburones fantasma, las quimeras no son tiburones en sentido estricto. Comparten ancestros con tiburones y rayas, pero se separaron de ellos hace cerca de 300 millones de años, mucho antes de que los dinosaurios pisaran la Tierra. Desde entonces, han evolucionado en las profundidades, lejos de la luz solar y de la mirada humana. Sus cuerpos cartilaginosos, ojos enormes y hocicos prolongados les otorgan un aspecto tan desconcertante como fascinante.

Una de sus características más llamativas son las placas dentales mineralizadas, que utilizan para triturar moluscos y gusanos. Pero lo que ha causado verdadero revuelo en la comunidad científica es el descubrimiento de sus órganos reproductores cefálicos: una estructura que los machos despliegan como si fueran cuchillas retráctiles durante el cortejo y la cópula. Este rasgo es tan raro en el mundo animal que ha desatado un aluvión de estudios y vídeos virales.

Así usan los dientes en la cabeza: sexo extremo en las profundidades

El comportamiento reproductivo de las quimeras es digno de una saga de ciencia ficción. Durante el apareamiento, el macho utiliza las varillas dentadas de la frente para sujetar a la hembra, asegurando el contacto y aumentando las probabilidades de éxito en el acto. Este “gancho” cefálico actúa como una especie de pinza que se retrae cuando no está en uso, evitando daños innecesarios.

El proceso ha sido documentado recientemente gracias a robots submarinos y cámaras de alta definición que exploran las zonas más oscuras del océano.

El uso de dientes en la cabeza para el sexo es único en el reino animal, lo que convierte a las quimeras en una auténtica rareza biológica.

El mecanismo se ha interpretado como una adaptación a la vida en aguas profundas, donde los encuentros entre individuos son escasos y cualquier oportunidad de reproducción debe aprovecharse al máximo.

¿Son un peligro para los humanos?

A pesar de su aspecto inquietante, las quimeras no representan ningún peligro para los humanos. Viven en profundidades abisales, normalmente por debajo de los 500 metros, y rara vez suben a cotas accesibles para buceadores o pescadores. Además, su dieta se basa en pequeños invertebrados y no muestran ningún comportamiento agresivo hacia nuestra especie. La mayoría de los encuentros con “tiburones fantasma” ocurren accidentalmente, y siempre dejan más perplejo al humano que al pez.

El estado de conservación de las quimeras es una cuestión compleja. Aunque no figuran entre las especies marinas más amenazadas, la falta de información y la escasez de estudios dificultan una valoración precisa. En regiones como Panamá, recientes revisiones científicas alertan de que más del 47% de peces cartilaginosos (tiburones, rayas y quimeras) están en peligro de extinción, aunque las quimeras, por su rareza y hábitat profundo, todavía no están clasificadas como amenazadas. Sin embargo, la comunidad científica insiste en la necesidad urgente de investigar más sobre ellas para garantizar su conservación y evitar sorpresas negativas en el futuro.

Factores que afectan su supervivencia:

Pesca accidental en redes de arrastre de profundidad.

Contaminación de los fondos marinos.

Cambios en los ecosistemas abisales por el calentamiento global.

Escasa reproducción y lento crecimiento, lo que dificulta la recuperación de poblaciones.

El nombre “quimera” no es casual: en la mitología griega, la Quimera era un monstruo de varias cabezas, mezcla de león, cabra y serpiente, símbolo del caos y lo inusual. Curiosamente, la ciencia ha reutilizado el término para estos peces por su aspecto híbrido y su rareza evolutiva. En el laboratorio, “quimera” también designa a organismos con células de distinto origen, un guiño más a la mezcla y la diversidad biológica.

Curiosidades para dejar boquiabierto al más escéptico