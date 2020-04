Muere una madre con coronavirus al dar a luz a su bebé: «Ha afectado mucho al personal del hospital»

La emergencia sanitaria por el coronavirus ha afectado y afecta a cientos de miles de personas alrededor del mundo. Pese a que se calcula que más de un tercio de la población mundial se halla confinada, las visitas a los hospitales por motivos ajenos al virus continúan.

El diario The Sun ha compartido la devastadora historia de una madre que perdió la vida durante el parto de su bebé en el Hospital Whittington (Archway, Londres) tras ser diagnosticada de COVID-19. Si bien los doctores lograron salvar al recién nacido (que afortunadamente no estaba infectado), la mujer no sobrevivió:

La tragedia «ha afectado mucho al personal» del centro hospitalario, puesto que precede al trágico contagio de otro bebé hace escasas semanas que tuvo que permanecer aislado durante varios días.

Estos infortunios se producen en el aterrador contexto que atraviesa el Reino Unido, con su primer ministro, Boris Johnson, ingresado en la UCI por la misma causa.

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 6, 2020