¿Adiós a las gafas? Las gotas que eliminan la presbicia durante 10 horas revolucionan la visión en adultos

Desde hace siglos, las gafas de cerca han sido la herramienta de cabecera para millones de personas que, llegada la mediana edad, descubren que leer el periódico o un menú de restaurante se convierte en un ejercicio de estiramiento de brazos.

La presbicia, conocida popularmente como «vista cansada», afecta a prácticamente todos los humanos mayores de 40 años.

No es una enfermedad, sino una consecuencia inevitable del envejecimiento del cristalino, la lente natural del ojo, que pierde flexibilidad y dificulta el enfoque de objetos próximos.

Hasta ahora, las opciones eran limitadas: gafas, lentes de contacto multifocales o, para los más atrevidos, cirugía.

Pero en 2025 la ciencia ha dado un salto espectacular: por primera vez, unas gotas oculares ofrecen una alternativa práctica, indolora y temporal para recuperar la visión cercana durante una jornada laboral completa, sin tener que cargar con gafas.

Un fármaco aprobado por la FDA que promete cambiar la vida cotidiana

La noticia, celebrada tanto en consultas de oftalmología como en sobremesas familiares, es la aprobación por parte de la Agencia del Medicamento de Estados Unidos (FDA) del colirio Vizz, el primero basado en la molécula aceclidina para el tratamiento de la presbicia. El medicamento se presenta en forma de gotas que, aplicadas una vez al día, restauran la capacidad de leer, mirar el móvil o coser sin necesidad de anteojos, durante un periodo de hasta 10 horas por aplicación.

El mecanismo de acción es, en realidad, un prodigio de la biomimética. La aceclidina actúa sobre el esfínter del iris, contrayendo la pupila hasta menos de 2 milímetros, lo que genera el denominado “efecto estenopeico” o “efecto agujero de alfiler”. Es similar a cerrar el diafragma de una cámara fotográfica: al reducir la entrada de luz, se incrementa la profundidad de campo, permitiendo que los objetos cercanos aparezcan nítidos sin que el ojo tenga que esforzarse en enfocar. Todo esto, sin alterar los músculos encargados del enfoque (el músculo ciliar), por lo que se minimizan los efectos secundarios que presentaban tratamientos anteriores.

Eficacia y seguridad: ¿milagro oftalmológico?

Los ensayos clínicos de fase 3, bautizados como CLARITY 1 y CLARITY 2, incluyeron a más de 400 voluntarios y demostraron que el fármaco mejora la visión cercana en tan solo media hora tras la aplicación, manteniendo el efecto hasta 10 horas. En estudios a largo plazo (CLARITY 3), no se reportaron complicaciones graves ni daños estructurales en el ojo tras seis meses de uso diario. Los efectos adversos más frecuentes fueron leves: sensación de picor temporal o ligera visión borrosa justo después de la aplicación, efectos que desaparecen en minutos.

La llegada de Vizz supone una “mejora transformadora” para los 128 millones de adultos que padecen visión cercana borrosa solo en Estados Unidos. Aunque el lanzamiento inicial está previsto en farmacias norteamericanas, la compañía LENZ Therapeutics ha confirmado que trabaja para llevar el producto a otros mercados en los próximos años, aunque por ahora no hay fechas para Europa.

Comparativa con tratamientos anteriores: ¿qué tiene de especial este colirio?

No es la primera vez que se comercializan gotas para la presbicia. En 2021, la FDA ya había aprobado Vuity (pilocarpina), pero el fármaco tenía el inconveniente de estimular el músculo ciliar y podía provocar pesadez en las cejas o, en casos raros, problemas en la retina. La aceclidina de Vizz, en cambio, actúa solo sobre el iris, evitando estos efectos y logrando una mayor seguridad y tolerancia, incluso en usuarios con antecedentes de problemas oculares.

Tratamiento Mecanismo principal Duración del efecto Efectos secundarios frecuentes Vizz (aceclidina) Contracción pupilar selectiva Hasta 10 horas Picor leve, visión borrosa breve Vuity (pilocarpina) Contracción pupilar + músculo ciliar 6-8 horas Pesadez, molestias oculares Gafas de cerca Corrección óptica externa Permanente (mientras se usan) Ninguno físico, pero sí estético

El impacto social y psicológico: mucho más que una cuestión de estética

Más allá de la comodidad, el abandono de las gafas de cerca supone un alivio emocional y social para muchas personas. La presbicia, aunque universal, sigue siendo percibida como un estigma asociado al envejecimiento. La posibilidad de prescindir de gafas en reuniones, cenas o actividades cotidianas ha sido recibida con entusiasmo. Por otro lado, los expertos advierten que el fármaco no es una “cura” definitiva, ya que la presbicia sigue avanzando con la edad, y el efecto de las gotas es temporal.

La comunidad oftalmológica destaca que Vizz no está indicado para todos: pacientes con glaucoma, inflamaciones oculares o antecedentes de desprendimiento de retina deben consultar siempre con su especialista antes de iniciar el tratamiento.

Perspectivas de futuro y curiosidades científicas sobre la visión

El desarrollo de Vizz es solo la punta del iceberg de una nueva generación de fármacos oftálmicos. Investigadores exploran ya moléculas que actúan sobre la flexibilidad del cristalino y terapias génicas que, en el futuro, podrían ralentizar o incluso revertir la presbicia.

Y hablando de curiosidades, la visión humana es un prodigio de la evolución, pero no está exenta de limitaciones:

El “efecto agujero de alfiler” que aprovechan estas gotas se utiliza también en cámaras oscuras, en fotografía y, de forma casera, al mirar a través de un pequeño orificio para leer letras pequeñas.

Los pulpos y calamares, a diferencia de nosotros, no sufren presbicia porque su cristalino se desplaza físicamente, igual que el objetivo de una cámara.

En la antigua Roma, los lectores utilizaban globos de cristal llenos de agua como lupas para compensar la vista cansada, mucho antes de que existieran las gafas.

En Japón, existe una moda de “gafas sin cristales” que en realidad no corrigen nada, pero se usan solo como complemento estético. ¡Quién iba a pensar que la tendencia sería prescindir incluso de ellas por razones científicas!

Mientras tanto, millones de personas esperan ansiosas la llegada de las gotas milagrosas a sus farmacias locales. ¿Será este el principio del fin de las gafas de lectura? Por ahora, la ciencia ha logrado que, al menos durante 10 horas, podamos dejar las gafas olvidadas en el cajón… o perderlas sin remordimientos.