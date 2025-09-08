Cuánta sal es demasiada y cuánta es muy poca: el fino equilibrio entre exceso y carencia

¿Quién no ha oído alguna vez la frase “la vida sin sal no tiene sabor”?

Sin embargo, la realidad científica va mucho más allá del paladar.

La sal, o más específicamente el sodio, es vital para el funcionamiento de nuestro cuerpo, pero su consumo excesivo —o insuficiente— puede desencadenar una auténtica tormenta fisiológica.

Y recuerda: lo importante no es huir del salero sino aprender a usarlo con inteligencia… ¡y tal vez acompañarlo con una buena ensalada!

A día de hoy, 8 de septiembre de 2025, los expertos insisten: encontrar el punto justo es clave para la salud cardiovascular, renal y cerebral.

El exceso de sal: un enemigo silencioso

En España, el consumo medio casi duplica el máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es de 5 gramos diarios (aproximadamente una cucharadita). Los alimentos procesados y preparados concentran la mayor parte de esta sal invisible que ingerimos sin darnos cuenta. El problema no es sólo el sabor: el exceso de sodio obliga a los riñones a trabajar más intensamente para eliminarlo, lo que puede derivar en sobrecarga renal y aumentar el riesgo de insuficiencia crónica.

El corazón tampoco sale indemne. El sodio hace que el cuerpo retenga agua y aumente el volumen sanguíneo, lo que fuerza al músculo cardíaco y eleva la presión arterial. Si este estado se prolonga, hablamos de hipertensión arterial, responsable directa del 62% de los accidentes cerebrovasculares y casi la mitad de las enfermedades coronarias según datos recientes. Además, este mecanismo daña las arterias y favorece la formación de placas que pueden bloquear el flujo sanguíneo vital para órganos como el cerebro.

Por si fuera poco, la hipertensión sostenida también puede afectar la función cognitiva y aumentar el riesgo de problemas neurodegenerativos. Y aunque el hígado no es un objetivo directo del sodio, las enfermedades hepáticas preexistentes pueden agravarse ante un consumo excesivo.

Tabla rápida: efectos del exceso de sal en órganos clave

Órgano Efecto principal Consecuencia a largo plazo Riñones Sobrecarga renal Insuficiencia renal crónica Corazón Aumento presión arterial Infarto, insuficiencia cardíaca Cerebro Daño arterial ACV, deterioro cognitivo Estómago Irritación mucosa Úlceras gástricas

¿Y si tomamos muy poca sal? El peligro invisible

Si pensabas que eliminar toda la sal era la solución mágica, toca replanteárselo. El sodio es esencial para mantener el equilibrio hídrico y electrolítico, transmitir impulsos nerviosos y garantizar la contracción muscular. Una dieta demasiado baja en sal puede provocar hipotensión (presión arterial excesivamente baja), debilidad muscular y alteraciones neurológicas.

Además, estudios recientes sugieren que muy poca sal puede aumentar el riesgo de ciertos problemas cardiovasculares en poblaciones específicas. Los síntomas más frecuentes incluyen fatiga extrema, calambres musculares y confusión mental. El cuerpo humano está diseñado para funcionar con una cantidad mínima adecuada: ni mucho ni poco.

Los mitos del supermercado: ¿dónde se esconde realmente la sal?

La mayoría no somos conscientes del sodio oculto en los alimentos cotidianos. Más del 70% proviene de productos procesados como embutidos, quesos, panes industriales y platos preparados. Solo un pequeño porcentaje se añade durante la cocción o en la mesa. Por eso, leer las etiquetas nutricionales es esencial: los expertos recomiendan buscar productos con menos de 120 mg de sodio por cada 100 gramos para considerarlos bajos en sodio.

La OMS estima que reducir el consumo global podría prevenir hasta 2.5 millones de muertes anuales relacionadas con enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, los efectos positivos suelen tardar años en manifestarse: el daño por exceso se acumula poco a poco y aparece a largo plazo.

El papel del potasio: ¿la verdadera llave para controlar la presión?

No todo es cuestión de reducir sal. Investigaciones recientes han demostrado que una dieta rica en potasio —presente en frutas, verduras y legumbres— puede ser tan eficaz o más que limitar el sodio para controlar la presión arterial. El equilibrio entre estos dos minerales regula el volumen de líquidos y la actividad eléctrica celular.

Curiosamente, las sociedades tradicionales con dietas altas en potasio pero también en sodio presentan menos casos de hipertensión. En contraste, las dietas occidentales son ricas en sodio (por los ultraprocesados) y pobres en potasio.

Usos curiosos y propiedades inesperadas

La historia humana está repleta de curiosidades científicas relacionadas con la sal:

Se ha usado como conservante natural por su capacidad para inhibir microorganismos mediante presión osmótica.

Las soluciones salinas son fundamentales en medicina para rehidratar pacientes o limpiar heridas.

El agua con sal sigue empleándose como remedio casero para aliviar dolor bucal o exfoliar pieles cansadas —aunque nunca debe sustituir tratamientos médicos prescritos.

En tiempos antiguos era tan valiosa que llegó a usarse como moneda (“salario” viene precisamente del pago romano en sal).

Un plátano al día puede ayudar tanto como reducir un salero gracias al efecto hipotensor del potasio sobre el sodio.

Anécdotas y curiosidades científicas