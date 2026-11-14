La dieta rica en grasa que dispara las alarmas porque aumenta las probabilidades de cáncer de colon

DA MIEDO.

En el intestino, las elecciones alimenticias pueden tener un impacto más profundo de lo que uno podría imaginar.

Una investigación publicada por El Debate sugiere que una dieta occidental rica en grasas podría alterar las células madre intestinales durante semanas y, en ciertas condiciones, favorecer el desarrollo tumoral.

Este descubrimiento surge de un experimento con ratones y, aunque no es concluyente para los seres humanos, supone una pieza valiosa en el complejo rompecabezas del cáncer colorrectal: el exceso de grasa, la obesidad, la predisposición genética y otros hábitos pueden interactuar silenciosamente antes de que surjan los síntomas.

Qué halló la investigación

Un equipo liderado por Miyeko Mana, de la Universidad Estatal de Arizona, alimentó a un grupo de roedores durante aproximadamente seis meses con una dieta alta en grasas. Luego, compararon sus resultados con los de otra muestra que había sido alimentada con una dieta baja en grasas.

Los ratones que siguieron la dieta más grasa no solo aumentaron más de peso, sino que también presentaron un número superior de células madre intestinales. Estas células, que normalmente se encargan de renovar el revestimiento del intestino, mostraron un crecimiento acelerado. Sin embargo, una multiplicación excesiva puede propiciar la aparición de alteraciones precoces que podrían conducir al cáncer.

Los hallazgos fueron especialmente accentuados en los ratones con predisposición genética al cáncer intestinal. En este grupo, se observaron tumores en mayor cantidad y tamaño. Además, el estudio documentó cambios en el ADN de las células madre que persistieron incluso tras volver a una dieta más equilibrada.

Según la información divulgada en Stem Cell Reports, alrededor del 18 % de esas modificaciones permanecía presente cuatro semanas después. Así, aunque el organismo puede recuperar parte de su equilibrio, no es capaz de eliminar de inmediato la «memoria» de una exposición prolongada. Al parecer, el intestino no olvida tan rápido como se espera.

Es preciso tomar estos resultados con cautela:

El estudio se llevó a cabo en ratones.

No establece que el consumo de grasa cause cáncer en los humanos por sí mismo.

La genética puede influir considerablemente en el riesgo individual.

La calidad total de la dieta es más relevante que un solo alimento.

Elementos como el sedentarismo, la obesidad, el consumo de alcohol y tabaco también juegan un papel.

Cuántos casos se registran en España

El cáncer colorrectal se sitúa entre los tumores más frecuentes en España. De acuerdo con las estimaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica, cada año se reportan nuevos diagnósticos de cáncer de colon y recto que ascienden a varias decenas de miles, posicionándose entre los principales retos oncológicos del país.

Este tipo de cáncer afecta a personas de ambos sexos. Aunque su incidencia aumenta con la edad, en los últimos años ha crecido la preocupación mundial ante el alza de casos en adultos más jóvenes. En el ámbito nacional, los programas de detección poblacional se dirigen principalmente a individuos entre 50 y 69 años, utilizando el test de sangre oculta en heces y, si es necesario, una colonoscopia.

Dichos programas de cribado pueden identificar lesiones antes de que evolucionen a tumores invasivos, así como detectar cánceres en etapas iniciales, donde las probabilidades de tratamiento son mejores. Sin embargo, no reemplazan la consulta médica si aparecen síntomas, incluso si el paciente no se encuentra dentro del rango de edad habitual para este tipo de pruebas.

Síntomas a tener en cuenta

El cáncer de colon puede desarrollarse sin mostrar síntomas claros durante un tiempo considerable. Una vez que emergen, estos síntomas no siempre indican la presencia de un tumor; también pueden ser causados por hemorroides, infecciones, pólipos u otros problemas del sistema digestivo. No obstante, justifican la necesidad de ser evaluados por un profesional.

Los síntomas más comunes son:

Sangre en las heces o sangrado rectal. Cambios persistentes en el patrón intestinal, como diarrea, estreñimiento o alternancia de ambos. Heces más estrechas de lo habitual. Dolor, gases o sensación recurrente de hinchazón abdominal. Sensación de evacuación incompleta. Pérdida de peso inexplicable. Cansancio extremo o anemia por falta de hierro.

Es importante mencionar que la sangre no siempre es visible a simple vista. Por eso, el test de sangre oculta puede descubrir pérdidas microscópicas. Un resultado positivo no significa automáticamente que haya cáncer, pero sí indica la necesidad de realizar un estudio adicional, normalmente una colonoscopia.

La edad no es el único factor

La mayoría de los casos se diagnostican a partir de los 50 años, y el riesgo aumenta con la edad. Sin embargo, la edad no actúa como una barrera infranqueable. Aquellos con antecedentes familiares de cáncer colorrectal, pólipos avanzados, enfermedad inflamatoria intestinal o síndromes hereditarios podrían necesitar un seguimiento más exhaustivo y anticipado.

Además, factores como el sobrepeso, la falta de actividad física, el consumo elevado de carnes procesadas, el alcohol y una dieta baja en fibra también juegan un papel importante. Por el contrario, el consumo de legumbres, frutas, verduras, cereales integrales y frutos secos contribuye a crear un patrón de alimentación más saludable para el intestino.

Como recomendación práctica, se sugiere llenar la mayor parte del plato con alimentos de origen vegetal, limitar los productos ultraprocesados y reservar las carnes procesadas para ocasiones especiales. No es necesario que cada comida se convierta en un examen nutricional; la regularidad en las elecciones alimenticias resulta más importante que la perfección puntual.

Una curiosidad notable sobre el cáncer colorrectal es que muchas lesiones comienzan como pólipos benignos que pueden tardar años en transformarse. Otro dato interesante es que el intestino puede regenerar gran parte de su revestimiento en pocos días gracias a sus células madre. Aunque seguir una dieta equilibrada no garantiza la inmunidad ante esta enfermedad, sí constituye una de las herramientas más accesibles para cuidar un órgano que trabaja continuamente.